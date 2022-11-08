快訊／今增24935本土！死亡+15「創181天來新低」40多歲男染疫3天亡

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增24935例本土個案，另增39例境外移入，確診個案中新增15例死亡；單日死亡個案是時隔181天以來最低。死亡個案中最年輕為2名40多歲個案，都有慢性疾病，其中一名是男性，因全身虛弱食慾差至急診確診並收治住院，確診到死亡僅3天，死因為新冠肺炎合併敗血性休克。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心今日公布國內新增24935例本土個案，和上周同日相較下降27.2%；至於縣市分布方面，以高雄市3734例最多，接著依序是新北市3722例、台中市3552例、台南市2541例、桃園市2166例、台北市2107例。今日也新增通報33例中重症，當中有20例中症、13例重症；單日死亡個案和中重症通報雙創新低。

▲11/8新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增15例本土病例死亡個案，年齡分布為40多歲到90多歲，最年輕是2名40多歲個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中一名是40多歲男性，有肝硬化等慢性疾病，有接種一劑疫苗，10/29因全身虛弱食慾差至急診，當天確診並收治住院，檢查有肺炎及敗血性休克，使用瑞德西韋等藥物積極救治，仍於10/31死亡，死因新冠肺炎合併敗血性休克。

另一名是40多歲女有慢性骨髓疾病等慢性病，沒打疫苗，10/8發燒，因白血球低下住院治療，住院期間持續發燒10/18採檢陽性確診，後續出現肺炎使用瑞德西韋，插管轉加護病房，經積極救治仍不幸肺炎及念珠菌血症，不幸於11/5過世，死因新冠肺炎及念珠菌血症。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲11/8本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）



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