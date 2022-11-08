紅綠燈「全綠」害未婚郵差遭撞！傷腰椎憂無後獲國賠133萬

▲郵差上班途中遇到號誌燈全綠，慘遭撞飛。此為示意圖。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市呂姓郵差，5年多前上午7點左右，騎機車行經台北市敦化南路時，因號誌燈故障竟顯示「全綠」的狀況，害他遭汽車從左側撞上，彈飛10多公尺。由於呂男未婚，擔心傷及腰椎而沒有後代，因此起訴請求台北市交通工程管制處國家賠償，一審判准133萬餘元。案經上訴，高院二審8日宣判，維持原賠償金額。全案確定

判決指出，本案發生於2017年3月13日上午近7時，當時52歲的呂男騎機車，由東往西從北市安和路二段171巷橫越敦化南路二段，結果遭陳姓男子開車從左側撞上，肇事後雙方停車，赫然發現路口號誌四面全都是綠燈！

呂男車禍造成腰背部疼痛、雙下肢痛、麻、無力、左側坐骨神經痛及第二、三腰椎間盤突出症、第四、五腰椎滑脫並椎管狹窄、腰椎神經根病變等等傷害，再加上機車被撞爛，因此提出國家賠償訴訟，要求主管機關台北市政府交通工程管制處，以及開車的陳男，賠償3,116,107元。

一審法院審理後，認為開車的陳男當時並無超速，又合理信任紅綠燈，另外現場也沒有交管人員，無法苛責陳男必須事先防範燈號故障、機車騎士橫向出現面前等突發狀況，況且陳男確實有減速閃避動作，因此一審判決陳男免賠。至於號誌燈出錯，台北市政府交通工程管制處確實需要負責，因此一審法院判決須國家賠償1,332,154元。全案再上訴，二審高等法院審理後，還是認定陳男無責、臺北市政府有責，故仍判准國賠1,332,154元。全案確定。