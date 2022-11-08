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夫外遇女上司嗨喊：我好想要　妻靠「偷情行事曆」神反擊

記者黃翊婷／台北報導

已婚的黃姓業務偷吃陳姓女上司，還自稱是「店小二」，並稱陳女是「可愛的老闆娘」，2人甚至使用TimeTree軟體共編行事曆，把同遊日本、上摩鐵的時間全都記錄下來，最後反而成為正宮捉姦的鐵證。高等法院經審理後認定陳女侵害黃妻的配偶權，判她應賠償30萬元，全案確定。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲黃男外遇女上司。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

黃妻在判決書中主張，丈夫自2019年起在某知名酒商當業務，卻和直屬上司陳女發生婚外情，2人以TimeTree軟體共同編輯「二兔日記」行事曆，用來記錄偷情過程，而且他們多次在公開場合公然出雙入對、牽手互動，2019年9月、12月間甚至一起到日本東京、大阪遊玩，同年12月初還到摩鐵開房間，讓她大受打擊，因而決定提告求償100萬元。

對於上述指控，陳女否認與黃男有不正當的交往關係，並辯稱黃妻沒有出示任何她與男方有過親暱行為的證據，況且他們夫妻倆已經簽訂和解書，黃男將賠償20萬元，不應該再對她進行求償。

不過，法官查閱黃男與陳女之間的訊息以及共編行事曆的內容，發現2人曾互傳「不然妳要陪我，下次先抽（大麻）再愛愛嗎？好想看妳吃喔，然後抓妳來舔，怎麼辦我現在好想要」、「是覺得我吃完會很放蕩嗎」等露骨訊息，男方甚至自稱是「店小二」，並稱女方為「可愛的老闆娘」。

法官認為，行事曆內容與陳女的行程相符，加上她曾在訊息中提醒黃男要把保險套帶走，回家之後趕快洗澡，可見2人曾發生性行為，並彼此提醒要湮滅證據。

法官指出，2人的行為確實侵害到黃妻的配偶權，考量到黃男事後已離婚，並賠償20萬元達成和解，陳女則始終未表示歉意，最終判她應賠償正宮30萬元，全案確定。

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