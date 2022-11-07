吳景欽／張錫銘18次假釋遭駁　救濟淪為形式嗎

▲遭判無期徒刑的張錫銘第18次聲請假釋遭駁後，提起行政訴訟，亦敗訴，引發討論假釋救濟是否淪為形式。（圖／視覺中國）

遭判無期徒刑的張錫銘第18次聲請假釋遭駁後，提起行政訴訟，亦敗訴，但假釋決定是否符合正當程序，有檢討之必要。

依據《刑法》第77條第1項，執行25年刑期的無期徒刑受刑人，有悛悔實據者，監獄應提報法務部為核准，若犯行在1997至2006年間，則為執行15年，若在1997年前，則為執行10年。故從假釋門檻的變化可看出，刑事司法走向重刑化的趨勢。至於所謂悛悔實據，因屬不確定的法律概念，為避免專斷，就得在程序規範上，力求客觀與公正。

根據《監獄行刑法》第115條第1項的規定，監獄須組成審查會來為假釋決議。而依同法第119第1項，7至11人的委員會，監獄代表雖僅3人，但在其他專業與公正人士，仍是由監獄監督機關為決定下，就必屬封閉性，致會有是否中立的質疑。

而假釋審查會，依《監獄行刑法》第116條，對有否悛悔實據，雖須參考犯行情節、在監行狀、犯罪紀錄、教化成效、更生計畫等，但如此繁多的資料，能否於審查期間吸收，肯定有疑問。尤其依第117條第1項，僅明文給予受刑人適當陳述意見之機會，但到底是用書面或言詞，就處於不確定狀態。故在審查過程中，既可能偏向獄方的意見，聲請人亦無從當面反駁，致欠缺程序保障。即便假釋審查會決議通過，因無法定拘束力，法務部仍可為否定。

至於受刑人對於不許可假釋的處分，無法直接為行政訴訟，而應先提起復審。惟提起復審，竟是向不為許可的法務部提出，這必然有道德風險，就可能使此等救濟途徑，淪為形式。

而面對不許可假釋的處分，其中存有諸多違反正當程序與無益救濟的瑕疵，理應在行政訴訟中，由司法者詳加審查與檢視。惟目前行政法院總以假釋決定，因具有高度屬人性及專業性考量，乃以尊重行政機關的判斷餘地為前提，僅有在所依事實有誤、有不當連結，或違反程序規定、經驗法則、客觀公認基準或平等原則時，才會介入審查。這也代表，法院對主管機關的決定，採取極為寬容的審查，致使當事人很難藉由訴訟來翻轉。

雖然，隨著時代變遷，大法官也曾針對假釋做過解釋，但因多針對程序救濟問題，再加以無具體個案的效力，就僅具有宣示意義。而在憲法法庭成立後，一旦判決違憲，就具有個案效力，故類如張錫銘的假釋案恐得進入憲法訴訟為最終解決。而就立法者來說，更得從假釋制度的根本改革。

好文推薦

吳景欽／大巨蛋案會以重判為終嗎

吳景欽／警察的強制抽血權與強制採尿權

吳景欽／【死囚爭釋憲】一再碰到同樣法官不違憲嗎

●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。