台南市勞工局做工行善團　助老攜手送暖

▲台南市勞工局「有情有疼心ㄟ厝」弱勢勞工房屋修繕已完工達195戶，希望結合各工會專業志工的投入，拋磚引玉為我們所在的大台南注入更多愛與溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實黃台南市長偉哲「希望家園」理念，勞工局長王鑫基積極關注台南市各角落中的弱勢勞工族群，持續努力要打造台南成為愛心城市。

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勞工局做工行善團隊日前接獲通報，立即至鹽水區關懷訪視一名洪姓案主住宅修繕問題，案主已屆高齡79歲，同住的是中風數年的妻子，子女皆在外地工作，且經濟上僅能維持各自生活開銷，難以改善老父母的居住環境。目前案主每月只能依靠7000元的老農津貼維生，平日極為節省，儘管房屋已年久失修，仍無足夠資金進行修繕，只能勉強生活。

會勘過程中，發現屋況多處破損嚴重，屋瓦需要修補，天花板及牆壁木板腐爛脫落，早期窗戶的木框已經腐爛，老舊的電線、電燈需更新，斑駁的牆壁也需要重新上漆美化。訪視後即啟動勞工局「有情有疼心 ㄟ厝」弱勢勞工家庭房屋修繕方案，協力連結工會志工為洪姓個案修繕居家住宅問題。

尤其近日天氣明顯轉涼，考量案家的現況及為趕在新曆過年前完工，7日做工行善團多個工會志工齊心協力一同啟動施工，分別由財團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長，帶領協會志工協助將屋內物品搬出清空，並由台南市電氣業職業工會進行電線斷電、台南市泥水業職業工會進行屋內天花板、牆壁腐爛木板拆除清運與屋瓦補修施工、台南市鋁製品製造裝配職業工會進行木質窗戶腐爛更換及鋁窗安裝施工、台南市金屬建築及零組件製造工會進行白鐵水槽安裝施工、台南市木工業職業工會進行天花板輕鋼架、牆壁美化板施工、台南市油漆工程業職業工會就房屋正面牆壁油漆粉刷美化，當地張碩晉里長也到場給予相關協助，為的就是讓案家能盡快擁有一個溫暖又平安的生活。另外職訓就服中心的影片企劃製作後製培訓班學員，也以做工行善團中志工的真實故事及修繕過程為題材，要把做工行善團的「繕」舉拍攝成記錄片，共同分享創造美好。

勞工局王鑫基局長表示，每次當志工齊力修繕完房屋後，看見案主與其家人所露出的笑容，那是最美最無聲的肯定，也因為如此的動力才能讓市府勞工局持續致力照顧弱勢勞工福祉而努力。目前勞工局「有情有疼心ㄟ厝」弱勢勞工房屋修繕已完工達195戶，希望結合各工會專業志工的投入，拋磚引玉為我們所在的大台南注入更多愛與溫暖，共同為弱勢勞工朋友或社會上有需要的家庭貢獻一份心力，傳播更多愛與支持到社會上更多需要的角落。