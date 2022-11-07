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守護台南市民夜晚安全回家的路　黃偉哲視察LED路燈換裝情形

▲台南市長黃偉哲7日前往仁德區台1線，視察換裝LED燈具後的路燈照明情況，期盼讓市民夜晚回家的路，都是明亮安全的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲7日前往仁德區台1線，視察換裝LED燈具後的路燈照明情況，期盼讓市民夜晚回家的路，都是明亮安全的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

冬天到了，夜晚時間漸漸變長，台南市長黃偉哲7日前往仁德區台1線，視察換裝LED燈具後的路燈照明情況，此外還結合科技新功能，裝設的智能路燈會自動偵測，若出現異常情形還可以自動報修，期盼能夠縮短燈具故障報修時程，讓市民夜晚回家的路，都是明亮安全的。

▲台南市長黃偉哲7日前往仁德區台1線，視察換裝LED燈具後的路燈照明情況，期盼讓市民夜晚回家的路，都是明亮安全的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，路燈的建置和管理，是提供市民更安全的生活環境中很重要的基礎，隨著LED路燈的更換，不只節省電費，還能達到節能減碳的效果，透過智慧化即時監控路燈狀態，也同時節省行政流程以及維修經費。過去路燈多採用較耗電的鈉氣燈，工作溫度要400多度，所以高熱造成很多能源的浪費，經過南市府多年的努力，預計112年底大台南路燈將全面使用LED燈具。

工務局表示，台南市約有22萬多盞路燈，歷經2013年「擴大設置LED路燈專案計畫」 及2016年「水銀路燈落日計畫」，目前已經有五成的路燈都汰換為LED燈具，2021年起繼續執行「台南市換裝LED路燈建置工程」，預計將其剩餘的約10萬盞老舊耗能的鈉氣燈及日光燈汰換為LED燈具。

▲台南市長黃偉哲7日前往仁德區台1線，視察換裝LED燈具後的路燈照明情況，期盼讓市民夜晚回家的路，都是明亮安全的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局並指出，LED燈具較傳統路燈省電、明亮且故障率低，每年可節省60％的用電量及減少5萬噸的碳排放量，不僅可達到節能、減碳環保目標外，更可替市府及納稅人每年省下約9500萬元的電費支出。

工務局介紹，「台南市換裝LED路燈建置工程」總經費約8億8500萬元，分三區域進行，自2021年12月底起開始執行一、二區換裝，目前進度已達85％以上，第三區則預計2023年底前可全數換裝完畢。

▲台南市長黃偉哲7日前往仁德區台1線，視察換裝LED燈具後的路燈照明情況，期盼讓市民夜晚回家的路，都是明亮安全的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另這次工程還導入「台南市智能路燈管理系統」，在大專院校及重要路段、裝置1萬盞智能路燈可自動偵測異常報修。此外，南市府提供多項路燈故障通報功能，除可透過原有台南市民服務熱線1999通報外，亦可透過燈桿上路燈編號牌之QR-Code及0800552168語音通報專線報修，報修完成後，系統後台將登入該筆通報資料，提供人員檢視維修期程及故障原因，維修廠商也同步可以收到通報訊息，正常情況下，平均2天可以完成修復，若是電線故障，則需配合台電，一般預計7天修復。

▲台南市長黃偉哲7日前往仁德區台1線，視察換裝LED燈具後的路燈照明情況，期盼讓市民夜晚回家的路，都是明亮安全的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府十分重視全民督工，秉持積極與民眾雙向溝通協調，並與主辦機關謀求改善策略，獲得民眾認同後始予結案，連續10年績效蟬聯全國榮冠；2021年度民眾滿意度100％，皆遠高過全國民眾滿意度80％。另市府為掌握時效性，訂定SOP執行運作機制良好，平均處理天數1.04天，時效遠快於全國平均處理天數2.09天，見證台南市政府為民服務「馬上辦」的認真態度。

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