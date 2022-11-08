檯面上的人太骯髒　謝龍介兩字點破賴清德總統路困境

記者李芸樺／台北報導

以打聖戰決心參選台南市長的謝龍介，曾對前市長賴清德示愛「一生只督你一人」，他接受ETtoday《欣儀最政點》節目主持人王欣儀訪問時說，雖然外界都認為2024毫無懸念就是賴清德，但他逆風認為「未必」，指出賴清德還有一段艱困的路要走，但他樂觀其成，「畢竟以檯面上民進黨人的骯髒度，賴清德還算乾淨一點。」更多精彩內容鎖定今天下午13:10播出的《欣儀最政點》。

主持人台北市議員王欣儀提問謝龍介，覺得賴清德和黃偉哲的差別是什麼？謝龍介表讚賴清德好惡分明「不會假掰」，而台南市現在財政紀律佳，都是賴清德奠基，而且他會約束政務官，哪些地方不能去？哪些飯不能吃？不像現在的南市府官箴敗壞「連賴清德都看不下去」，論清廉度黃偉哲被甩到是看不到賴清德車尾燈。

謝龍介提到民進黨茶壺內風暴，4年前賴清德的副市長顏純左、黃偉哲和陳亭妃競爭初選，眼看黃快被陳超越，所以賴棄顏保黃，黃偉哲才勝出，豈料黃為了爭取此次的徵召，竟背叛賴清德投靠英派，加上分裂陳亭妃和退出民進黨的議長郭信良，是「吃相難看」，所以同志才都不站他身邊。

所以謝龍介指賴清德被黃偉哲擺了一道，11/26後還有很長、很困難的路要走，更多見解請鎖定今天下午13:10播出的《欣儀最政點》。

▲謝龍介接受欣儀最政點專訪。（圖／欣儀最政點）