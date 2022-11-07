61人網路求職釀3命！檢不眠不休偵訊...冷血詐團24嫌落網16收押

▲檢警近日在淡水、中壢分別救出58名受害者，3人不幸已喪命。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

求職慘丟命！士林地檢署與新北警聯手偵破「求職詐騙囚禁凌虐」援救出58名被害人，另3人因遭禁虐生病、跳樓不幸喪命。士檢發動5波搜索拘提行動，幾乎出動整個地檢署，檢察官更是不眠不休偵訊。截至今（7）日已查獲24名犯嫌，16嫌依違反組織犯罪防制條等罪，聲押禁見獲准。

檢警從本月2日迄今，發動5波搜索，共24名犯嫌落網，犯嫌從年僅15歲至最年長42歲，其中16嫌遭羈押禁見，涉幫助遺棄屍體的蔡男、曾男、謝男則由檢方如火如荼複訊中。

該「求職詐騙集中營」從9月底至11月初，於淡水新市鎮、桃園青埔設2據點，詐團則安排人力，豪砸租金承租新社區，並在臉書PO出求職、小額借款等訊息，待民眾上門立刻扣押其帳戶等，將人囚禁在民宅限制行動，若出聲詐團成員則會遭電擊或毆打凌虐。

全案曝光，則是因高姓被害人趁隙傳送GPS定位，心急如焚父親報警，警方獲報後，2日起檢警發動搜索，陸續在淡水、中壢分別救出26名、32名受害者。遺憾的是，中壢據點57歲林男、45歲黃女患慢性病，遭囚禁時無服藥，不堪受虐而亡，遭棄屍在龜山一處樹林，6日2人遺體解剖相驗，已發還家屬，至於詳細死因尚待法醫研究所化驗報告。

另外，最早喪命的38歲黃男，疑不堪遭虐從11樓逃亡時不慎墜樓摔死，慘遭棄屍於南投日月潭山區台21線74.4公里處，因曝曬18天，屍體僅剩頭部、軀幹及大腿，雙手掌、雙腳掌均不見，不排除被侵蝕或遭動物啃食，檢方預計明（8日）將赴南投殯儀館解剖查明死因。

▼詐團成員將遺體扛到停車場，再塞進轎車後車廂被載往山區丟棄。（圖／記者陳雕文翻攝）

主嫌「茶董」陳樺韋，不認囚禁等，並將罪推給淡水據點呂男、桃園據點張男2人，遭裁定羈押禁見；警方後續也在桃園據點大樓監視器，發現幫忙運送屍體的葉嫌、邱男、周嫌，除周以外，另2人被依遺棄屍體罪羈押禁見。

檢警第5波行動，11月6日凌晨2時許，在桃園市復興路一帶逮捕涉幫助棄屍的35歲謝承佑，同日在三峽某汽車旅館查獲20歲曾忠義，曾男為「茶董」左右手，負責發薪水、跑腿等，警方在現場查扣改造槍枝、電擊槍、5小包安非他命及10餘萬元現金等，37歲蔡智帆疑自知逃不掉，6日傍晚自行到桃園分局埔子派出所投案；另15歲黃姓少年也自行投案，4人由檢方偵訊中。