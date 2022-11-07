桃園女闖紅燈過馬路「低頭滑手機」　驚悚畫面曝遭2車撞倒輾斃

記者柯沛辰／綜合報導

桃園市蘆竹區6日晚間10點25分發生一起死亡車禍，一名女子闖紅燈過馬路，又一邊低頭滑手機，結果被一輛轎車撞倒後，又遭另一輛車高速輾過，當場不幸身亡。

事後，有目擊者將行車紀錄器PO上網，從中可見劉女身穿綠色上衣，過馬路時一邊低頭滑手機，走到中途才抬起頭，但她沒注意到右方一輛銀色轎車正高速駛來，隨後遭車輛撞上，倒臥在內側車道上。過了5秒後，另一輛深色轎車也高速駛來，卻沒發現地上有人，直接輾過劉女，留下一地血跡。

▼劉女闖紅燈穿越馬路，未發覺右方來車，先後遭2車撞倒輾斃，目擊者意外拍下她最後身影。（圖／翻攝自記者爆料網）

根據警方調查，事故發生在蘆竹區中正路與南竹路口，當時40歲劉姓女子闖紅燈走在斑馬線上，結果遭47歲劉姓男子駕駛的轎車撞倒，又遭後方由35歲吳姓男子駕駛的轎車輾過，經緊急送醫搶救，仍宣告不治。

警方到場時，對劉姓、吳姓2名駕駛實施酒測，確認均未酒駕，但由於行經路口必須減速，因此訊後依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

蘆竹警分局呼籲，穿越道路時請遵守路口號誌，行人應行走於行人穿越道；駕車行經交岔路口時，請放慢車速，並應隨時注意車前狀況，切勿因一時疏忽，而造成不可挽回的悲劇。

▼目擊者伸手阻止第二輛車未果，之後只能盡力揮手，阻止再有來車輾過劉女。（圖／翻攝自記者爆料網）

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