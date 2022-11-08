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閨蜜離婚住進她家　每天睡覺玩手機「老公端飯也不吃」

▲▼閨蜜離婚住進她家　每天睡覺玩手機「老公端飯也不吃」。（圖／翻攝自搜狐號）

▲女子拍下閨蜜行徑，直呼誇張。（圖／翻攝自搜狐）

記者柯沛辰／綜合報導

山東一名女子貼照片抱怨，閨蜜離婚後住進她家，她和丈夫本著好心收留，怎料對方每天睡到中午，不是睡覺就是玩手機，現在老公天天替閨蜜做飯，還親自端到床上，對方卻一口都不吃，讓她看了很氣憤。

女子4日忍無可忍，用手機把眼前一幕拍下，因為閨蜜到了中午還在床上呼呼大睡，拽著一條粉紅色的被子，死活不肯起床。事實上，這樣的情形發生很多次，她的老公已漸漸習慣，所以後來也不願再去打擾她。

一名網友在《搜狐號》轉貼女子抱怨貼文，文中提到2個女生是閨蜜關係，交情非常好，後來其中一人離婚，不清楚是太窮無法獨自生活，還是沒地方能容下自己，又或是偷偷離婚不好意思回娘家，所以最終搬進了閨蜜家中。

不過，自從閨蜜住進自己家中後，每天都睡特別晚，常常11點也不起床，就算起來了也只是不停玩手機。真正讓原PO生氣的是，她的老公天天給閨蜜做飯吃，做完還親自端到床上，但即便「服務」到這個份上，閨蜜仍然一口也不吃。

原PO表示，起初她覺得離婚人士心情不好，閨蜜晚上失眠、白天晚起，或吃飯沒胃口很正常，但日子一天天過去，閨蜜也不說什麼時候搬走，就這樣賴在她家，讓她愈來愈覺得閨蜜很有問題。

許多網友看完後紛紛留言，「你真是膽子大，沒聽過防火防盜防閨蜜嗎？小心老公不保」、「八成是這女的太懶才會離婚吧」、「這是抑鬱症的症狀啊，想出門想起床都無法」、「人家有家庭，也要懂避嫌吧，怎麼有讓你老公伺候的道理」、「你們不是真閨蜜吧？你要是不願意就直說，一邊不好意思趕，一邊在網上埋怨，哪有這種姊妹？」

▼網友提出不同看法。（圖／翻攝自搜狐，下同）

▲▼閨蜜離婚住進她家　每天睡覺玩手機「老公端飯也不吃」。（圖／翻攝自搜狐號）

▲▼閨蜜離婚住進她家　每天睡覺玩手機「老公端飯也不吃」。（圖／翻攝自搜狐號）

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