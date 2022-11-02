　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老弟深夜洗澡「溜進她房裸睡」　1舉動讓姊超剉：不敢跟他女友說

裸睡。（圖／達志／示意圖）

▲女網友表示，弟弟最近很愛到她房間裸睡。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友近來發現，老弟每天都深夜才洗澡，洗完就跑到她房間裸睡，講也講不聽，前幾天對方更誇張，竟一邊講電話，一邊拿著她棉被做出18禁舉動，讓她不堪其擾，喊噁直呼「他越來越詭異了。」

女網友在論壇「zuvio」發文提到，「這個情況好像已經發生一陣子了，我跟我弟從小就非常好，就連他現在的女朋友，也是我幫他介紹的、是我好閨蜜的妹妹。他們在一起非常久了，但某次我洗完澡出來，看到我弟在偷滑探探，就知道他是個渣男，只是我也不敢跟我朋友說，畢竟那是我弟。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

最近，老弟每天都三更半夜才洗澡，一洗就是1小時，她不禁懷疑，對方在浴室DIY，「而且從上個月開始，我常常下班回家就發現，他不睡自己房間，而是跑來我這睡，這幾次甚至會裸睡，超噁心...我都叫他把棉被拿去洗，已經3次了。」

原po無奈表示，為了讓弟弟知難而退，她買一個小監視器放在房間角落；然而，對方根本不為所動，竟還拿著她的棉被，邊講電話邊做18禁的事。

▲▼女中士偷窺男同袍 辯稱他體臭太重「想確認有沒有好好洗澡」。（示意圖／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「小心有天妳弟會對妳出手」、「我覺得需要警戒一點欸，不要認為妳不會被弟弟出手，妳弟的行為如果讓妳感到不舒服，就一定要跟他談談（拿監視器畫面）並拒絕他進妳房間，最後不要因為是家人，就包容他去渣別人」、「鎖門了啦」、「即便是家人也不該這麼放縱去傷害別人家女孩吧！妳這樣傷害的是兩個人耶」。

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」　7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

[免會員，快速結帳] 獨家販售「花月嵐禮盒組」　大蒜拳骨拉麵...1份不到75元

[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎　4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
Google「街景App」將走入歷史　明年停止服務
通勤族注意！國1汐止-五堵主線續封「明陷交通黑暗期」
胃不舒服急看診！醫一看驚：「染上它」無法自癒
農曆十月運勢解析！「這生肖」有五星財運
遭高虹安提告！周玉蔻怒嗆「你告個屁」：法院見
快訊／蔡英文輔選陳時中被鬧場？　「激動男」叫囂被架出場
男星換褲巨根「滑出雙腿」！　網瘋傳影片：大到以為假的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清運恐再崩！夜間停工　國1汐止-五堵主線續封「明陷交通黑暗期」

國1又走山！五堵到汐止主線再度封閉　3大改道路線曝

快訊／國1交流道兩度走山！高公局封閉「五堵到汐止」　3路線改道

老弟深夜洗澡「溜進她房裸睡」　1舉動讓姊超剉：不敢跟他女友說

獨／高公局長目擊走山驚悚瞬間！聽到巨響　「砂石車被土石推走」

小六親戚問「XD是什麼？」她爆衝擊　網狂列1排：即時通回憶啊

胃不舒服急看診！醫一看驚：「染上它」無法自癒　最慘罹胃癌

確診者無法短暫外出投票！指揮中心「放寬三措施」減少受影響人數

老公「偷藏破黑絲襪」　新婚半年沉默了！人妻哭：世界頓時崩塌

交部公告廢除！　「拒量體溫罰1.5萬、發燒搭車禁令」11／7走入歷史

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

臘腸變身內褲大盜出沒　汪緊咬把拔狂追想討回

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

清運恐再崩！夜間停工　國1汐止-五堵主線續封「明陷交通黑暗期」

國1又走山！五堵到汐止主線再度封閉　3大改道路線曝

快訊／國1交流道兩度走山！高公局封閉「五堵到汐止」　3路線改道

老弟深夜洗澡「溜進她房裸睡」　1舉動讓姊超剉：不敢跟他女友說

獨／高公局長目擊走山驚悚瞬間！聽到巨響　「砂石車被土石推走」

小六親戚問「XD是什麼？」她爆衝擊　網狂列1排：即時通回憶啊

胃不舒服急看診！醫一看驚：「染上它」無法自癒　最慘罹胃癌

確診者無法短暫外出投票！指揮中心「放寬三措施」減少受影響人數

老公「偷藏破黑絲襪」　新婚半年沉默了！人妻哭：世界頓時崩塌

交部公告廢除！　「拒量體溫罰1.5萬、發燒搭車禁令」11／7走入歷史

旅遊必備時髦行李箱4選　巴斯奇亞「恐龍箱」、RIMOWA水晶粉美翻

身懷六甲女里長欲助胞兄當選里長　重陽節名義致贈禮盒遭檢舉賄選

亞裔父網球場暴打14歲女兒辯：在中國可以！　各國頂級球星群起撻伐

快訊／台南市關廟區關廟交流道追撞車禍　客貨車車頭全毀駕駛送醫

清運恐再崩！夜間停工　國1汐止-五堵主線續封「明陷交通黑暗期」

美股開盤走低道瓊「下跌100點」　華爾街正為聯準會新利率做準備

「先學會孤獨再談戀愛」　 5個堅持，用來經營真感情

把立委問政稱「私設刑堂」　蔣萬安競辦轟：陳時中團隊缺乏民主素養

高虹安被藍營猛攻卻砲轟民進黨　他曝原因：怕破壞藍白默契

壯年男「整套制服、假髮」進景美女中　大叔身材被抓包

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

生活熱門新聞

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

年輕妹「奶頭被碰」秒哀傷！男友不信　醫解答

交通部銷毀的繪本「奪世界大獎」　作者酸：謝謝部長給我動力

11月「3生肖」財運飆升一路旺到年底

爸買爆好市多12箱神物　去年也這樣搬：養女兒真燒錢

獨／確診者隔離縮短為5天、快篩陰可解隔

LINE免費5款貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載

男騎士上路「球拍掛胸罩」！她困惑：怎上去的

快訊／國1汐止走山封閉　今早上班紫爆畫面曝

台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

更多熱門

相關新聞

2姑姑想搶地！女友出招保住遺產…他嚇壞了

2姑姑想搶地！女友出招保住遺產…他嚇壞了

遺產分配經常引起家庭紛爭。一名網友表示，日前阿公離世，留下了不少遺產，不過2名姑姑拿走了房子後，還想搶他手上的那一份地和存款，讓他相當頭痛，女友得知後就幫忙想辦法解決。但他事後突然驚覺對方心機很重，懷疑其背後目的不單純。文章曝光後掀起討論。

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

女友要睡3萬元床墊！他傻眼嫌貴　網：很便宜了

女友要睡3萬元床墊！他傻眼嫌貴　網：很便宜了

女友有空就看片　驚揭「1癖好」他嚇慘

女友有空就看片　驚揭「1癖好」他嚇慘

兒沒吃便當 竟是媽紙條釀女友生氣

兒沒吃便當 竟是媽紙條釀女友生氣

關鍵字：

裸睡姊弟電愛弟弟閨蜜女友Zuvio

讀者迴響

熱門新聞

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs

馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！

快訊／鄭家純登記結婚了！嫁日本小兒科帥醫師

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

錢存銀行沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

TOYOTA Yaris台灣明年停產

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！「企鵝情書」全被挖

鄭家純認了和醫生尪「收入有差距」！

快訊／Tumblr宣布開放「裸體、成人內容」！　老司機嗨了

即／新北98歲嬤5樓墜落　手腳變形慘死

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面