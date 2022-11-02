老弟深夜洗澡「溜進她房裸睡」　1舉動讓姊超剉：不敢跟他女友說

▲女網友表示，弟弟最近很愛到她房間裸睡。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友近來發現，老弟每天都深夜才洗澡，洗完就跑到她房間裸睡，講也講不聽，前幾天對方更誇張，竟一邊講電話，一邊拿著她棉被做出18禁舉動，讓她不堪其擾，喊噁直呼「他越來越詭異了。」

女網友在論壇「zuvio」發文提到，「這個情況好像已經發生一陣子了，我跟我弟從小就非常好，就連他現在的女朋友，也是我幫他介紹的、是我好閨蜜的妹妹。他們在一起非常久了，但某次我洗完澡出來，看到我弟在偷滑探探，就知道他是個渣男，只是我也不敢跟我朋友說，畢竟那是我弟。」

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最近，老弟每天都三更半夜才洗澡，一洗就是1小時，她不禁懷疑，對方在浴室DIY，「而且從上個月開始，我常常下班回家就發現，他不睡自己房間，而是跑來我這睡，這幾次甚至會裸睡，超噁心...我都叫他把棉被拿去洗，已經3次了。」

原po無奈表示，為了讓弟弟知難而退，她買一個小監視器放在房間角落；然而，對方根本不為所動，竟還拿著她的棉被，邊講電話邊做18禁的事。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「小心有天妳弟會對妳出手」、「我覺得需要警戒一點欸，不要認為妳不會被弟弟出手，妳弟的行為如果讓妳感到不舒服，就一定要跟他談談（拿監視器畫面）並拒絕他進妳房間，最後不要因為是家人，就包容他去渣別人」、「鎖門了啦」、「即便是家人也不該這麼放縱去傷害別人家女孩吧！妳這樣傷害的是兩個人耶」。

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