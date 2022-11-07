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大陸 大陸焦點 特派現場

進博會彰示兩岸經貿合作前景越來越廣泛

記者趙禕/上海報導

在中國國際進口博覽會熱鬧開展的第三天，上海市台辦主任鍾曉敏、市台辦副主任王立新、上海台灣同胞投資企業協會會長張簡珍等人到會場看望參展台企。鍾曉敏鼓勵台企充分利用進博會平台，抓住大陸市場新一輪發展機遇，擴大品牌影響，拓展市場管道，促進滬台經濟融合發展。

▲上海市台辦主任鍾曉敏、市台辦副主任王立新、上海台灣同胞投資企業協會會長張簡珍等人，在金門高梁酒展位前，用試喝的高梁酒祝福參展台企生意興隆。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦主任鍾曉敏、市台辦副主任王立新、上海台灣同胞投資企業協會會長張簡珍等人，在金門高梁酒展位前，用試喝的高梁酒祝福參展台企生意興隆。（圖／記者趙禕攝）
▼上海市台辦主任鍾曉敏等人在旺旺集團邦德咖啡展位品嚐香氣四溢的咖啡。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台辦主任鍾曉敏等人在旺旺集團邦德咖啡展位品嚐香氣四溢的咖啡。（圖／記者趙禕攝）

今年參加進博會的台灣企業有20家，多數是曾經參展進博會並再次參展的企業，展品涵蓋面廣，涉及食品及農產品、汽車、技術裝備品、消費品、醫療器械、服貿等領域；而且今年參展的台灣企業超過一半都選擇展位面積比較大的特展展位，不但花了很多心思佈展，也都把自家最好的精品帶到會場，展現給來自中國大陸和全球的採購商。

▲▼鍾曉敏等人仔細聆聽參展台企詳細介紹展出的商品。（圖／記者趙禕攝）

▲▼鍾曉敏等人仔細聆聽參展台企詳細介紹展出的商品。（圖／記者趙禕攝）

▲鍾曉敏等人仔細聆聽參展台企詳細介紹展出的商品。（圖／記者趙禕攝）

鍾主任一行除了詳細瞭解台灣企業參展和簽約合作的情況，也逐一體驗參展台企帶來的展品，感受台灣精品的魅力和高科技。

▲▼鍾曉敏等人在HTC宏達國際電子公司展位感受高科技的魅力。（圖／記者趙禕攝）

▲▼鍾曉敏等人在HTC宏達國際電子公司展位感受高科技的魅力。（圖／記者趙禕攝）

▲▼鍾曉敏等人在HTC宏達國際電子公司展位感受高科技的魅力。（圖／記者趙禕攝）

鍾曉敏表示，舉辦進博會彰顯中國開放市場的決心，同時給人們帶來新技術、新產品等開拓視野的機會，以及提高生活水平的展望。進博會開放懷抱提供給台灣企業產品走入市場更大的機會，台灣企業踴躍參與也預示兩岸未來經貿合作前景越來越廣泛。熱切希望疫情之後，能進一步拓展上海在兩岸經貿的渠道，促進兩岸經貿發展，為兩岸企業，尤其是台灣企業進一步擴大市場、提昇效益，提供更多幫助。

▲上海市台辦主任鍾曉敏期待進一步拓展上海在兩岸經貿的渠道，為兩岸企業提供更多幫助。。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦主任鍾曉敏期待進一步拓展上海在兩岸經貿的渠道，為兩岸企業提供更多幫助。。（圖／記者趙禕攝）

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