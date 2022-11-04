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社會 社會焦點 保障人權

澎恰恰恩人涉洗錢幕後大咖曝　名模錢帥君富商老公列首謀拘捕中

記者邱中岳／台北報導

資深藝人澎恰恰日前欠下2.4億巨債，透過綽號「鱸鰻」的金主林秉文幫忙協調債務，最後公布協商成果已經歸零，但2日林秉文卻因為詐欺、地下匯兌等案由，被刑事局逮捕到案，警方此舉共計逮捕13人移送新北地檢署，其中林秉文被檢察官諭知300萬交保。

警方調查，曾經出面替資深藝人澎恰恰協調債務的金主林秉文，將部分資金轉成PG TALK必礦股權，承諾債主若日後缺錢都可以原價換回，事後債主均有同意協調，也讓澎恰恰的債務危機暫時告一個段落。

▲▼必礦科技總裁林秉文針對日前韓國捐贈台灣5000劑快篩試劑表達強烈不滿，特別召開記者會表示將回贈10000劑快篩試劑給韓國。（圖／記者湯興漢攝）

▲「鱸鰻」林秉文（左）涉及地下匯兌等案件，背後金主直指名模錢帥君的丈夫。（圖／記者湯興漢攝）

但是綽號鱸鰻的林秉文，卻因為洗錢、地下匯兌，被刑事局鎖定，刑事局2日兵分多路，共計逮捕13人到案，訊後均依詐欺、賭博以及洗錢防制法等罪嫌移送地檢署偵辦，而林秉文則是以300萬元交保。

52歲林秉文透過PG TALK必礦公司，進行匯兌、洗錢以及不法金流，警方在家中搜出100萬現金，據了解，新北地檢署偵辦地下匯兌案件，發現林秉文涉及洗錢、地下匯兌等案件，所以核發拘票指揮刑事局偵辦。

據悉，此案曝光主要是因為林秉文幕後金主綽號「小明」的38歲郭姓主嫌，因郭從事地下匯兌，前員工離職後另起爐灶被警方逮捕，面對新北地檢署詢問，直接「點名」小明，小明因此遭新北地檢署鎖定，而小明就是名模錢帥君的郭姓老公，並被列為全案首謀。

▲▼錢帥君出席RICHARD MILLE全球最大旗艦店開幕記者會。（資料照／記者張一中攝）

▲錢帥君老公「小明」從事地下匯兌被警方鎖定早已出國，錢帥君也陪同警方前往搜索其他地方。（圖／資料照）

但是因小明已經出境國外，所以警方當天前往小明家中執行搜索拘提時，僅有錢帥君在場，因要扣押部分財物，所以由錢帥君陪同前往公司等處進行搜索扣押財物，事後也將她送回住處，新北地檢署共計核發14張拘票，除了小明之外，共計逮捕林秉文在內等13名嫌犯，並搜索17個處所，其中多為小明地下匯兌集團的成員。

警方也在小明的杜姓會計、位於台北市士林區住處，搜出600萬顆泰達幣，市值估計約2億元，新北地檢署也調查，小明涉及不法匯兌、第3方支付等方式進行洗錢，從2019年迄今至少經手超過30億元。

錢帥君2018年4月爆出未婚生子，但她當時面對外界提問，態度低調，只認有男友，但絕口不談孩子的爸是誰，只說和現任「上班族男友」穩定交往2年多，並強調男方「很孝順」，但情郎背景成謎，她的感情狀態也讓人霧裡看花。

之後她提前慶生，被名媛好友Doris爆料，慶生當天被「老公補求婚了」，她還收到999朵玫瑰，讓好友都驚喜，還有人直說，這輩子沒看過這麼多玫瑰，她也PO出鑽戒照，事後又改口丈夫是期貨商。

但錢帥君的富商老公，沒想到竟然涉及地下匯兌、洗錢等案件，也在2021年出境離開台灣，所以警方這次並沒有逮捕到綽號「小明」的郭姓富商到案，警方也將持續追查郭男下落。

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