小姐姐們尖叫了！肌肉男神似「朱軒洋」　驚現台中消防月曆

▲小姐姐們尖叫！台中消防月曆驚見明星臉暴走女外科「朱軒洋」。（圖／ETtoday製圖）



記者游瓊華／台中報導

台中市消防局今天發表2023年消防形象月曆，14位形象大使登場，當中沙鹿分隊隊員張世源貌似日前入圍金鐘獎最佳男主角、陽光版的朱軒洋；另外，今年才22歲的鮮肉消防員、幼獅分隊隊員陳溫其以及雙胞胎姊妹花李怡平、李怡凡也都因亮眼外型備受矚目。14人還在台上跳起《愛你》，在場民眾尖叫聲連連。

▲台中市政府今天公布2023年消防月曆，14名消防大使亮相。（圖／記者游瓊華攝）



近日南韓發生梨泰院推擠事件，南韓首爾梨泰院29日萬聖節活動發生人群推擠踩踏，造成154死149傷震驚全球。台中市消防局長曾進財也在台上教導民眾，遇到推擠時的應變方式，包括第一時間一定要保護脖子，或是雙手護胸保有呼吸空間；若有三名以上同伴，以手勾手圍成弧形，另外也提醒，千萬別靠牆，以免呼吸空間被擠壓。

台中市長盧秀燕今天也出席月曆發表會，特別感謝消防局各單位長期協助救災、救護、宣導。消防局持續編列了1億9520萬元採購24輛各式水箱、化學、救助、雲梯等功能性消防車，也編列9965萬元協助警、義消購買消防衣及各式災害搶救裝備器材，都是歷年之最。