紙風車遭不理性電話灌爆！執行長張敏宜哽咽了　「別再騷擾我們」

▲張敏宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯昨晚秀照片，指民進黨台北市候選人陳時中摟腰已婚女性友人，且一度十指緊扣，引起討論，而紙風車執行長張敏宜則說該場合是紙風車的餐敘，並籲徐請停止人身攻擊。張敏宜今（7日）與另位執行長任建誠召開記者會說明，期間張因不捨紙風車被捲入選舉，一早就被不理性電話打爆、謾罵，忍不住哽咽。

紙風車文教基金會7日中午12時半召開記者會，張敏宜說，紙風車一向沒有黨派問題，邀演的單位涵蓋國民黨、民進黨、時代力量、民眾黨、基進黨及綠黨，但這麼多年來，每次選舉都會遇到政治的問題。張敏宜透露紙風車辦公室今接到太多電話後，哽咽喊話，「不要再騷擾我們同事了」。

任建誠也呼籲不理性的民眾，不要再打電話來騷擾紙風車，這騷擾對紙風車來說，就是努力演出，帶給台灣孩子笑容。

針對不理性電話內容，任建誠說，張敏宜哽咽是真的捨不得，因為要選舉，紙風車的朋友卻要受到公開傷害與質疑，可以想一下當事人李雅玲，及李的丈夫丁金聰昨晚有多痛苦；而他今天到辦公室後，同仁告知他民眾打電話來，有人罵，每次選舉都幫綠營造勢、就是綠色打手等，「一個早上沒停止過 」。

任建誠說，他不捨接到電話的年輕人，為什麼要被人家無端指責，這非常不公平；任喊話徐巧芯，妳的動作，造成好多無關的人捲入政治、受到無端批評，「拜託停止吧」。