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故宮青花瓷盤碎7片「被傳新買的」　專家2點打臉：包漿非鑑定關鍵

▲網傳圖片是故宮提供給媒體的；另一張則是佳士得網站的截圖。（圖／翻攝自「台灣事實查核中心」）

▲網傳圖片是故宮提供給媒體的；另一張則是佳士得網站的截圖。（圖／翻攝自「台灣事實查核中心」

記者周亭瑋／綜合報導

故宮先前驚傳3件國寶級文物毀損，引起各界譁然，其中碎成7片的「清乾隆青花花卉盤」，被謠傳是從瓷器店買來的新品。對此，事實查核中心公布報告，表示古物專家認為，引用單一照片辨別真偽，並不準確，且包漿與否也並非鑑定關鍵。

時間拉回10月29日，針對故宮損毀的青花瓷盤，一段圖文在網上流傳，大意為「任何有經驗的古董店朝奉，都能從物件的『包漿』，來確認這是新品還是古董。右手邊這乾隆青花盤的古韻包漿明顯；而左手邊這只破盤不但青花色底不正，而且全無包漿，一看就知道是從瓷器店買來的新品。」

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對此，藝術史學者邱建一指出，包漿指的是器物外表因為使用、污損、氧化而形成的痕跡，是後天形成的，跟文物真假並無關係，因此不能拿來當作辨別真假的唯一依據，「看過故宮清代瓷器展品就知道，絕大多數都無使用痕跡，因為這些藏品是承繼自清朝皇宮，並非出土文物，再加上使用小心、保管良好，甚至很多都存放在箱中從無使用過，當然狀況如新。」

另外，台灣師範大學藝術史研究所教授曾肅良受訪時提到，有關瓷盤真偽問題，因為文物與藝術品是文化產物，其內涵相當複雜，加上贗品氾濫，在文物鑑識學的基礎上，是要求從多個角度，全面地去鑑定物件真假，包漿只是其中一個鑑識原則而已。

▲謠言瘋傳。（圖／翻攝自「台灣事實查核中心」）

▲這段圖文瘋傳。（圖／翻攝自「台灣事實查核中心」）

曾肅良直言，以瓷器而言，文獻記載、器型、紋飾、釉色、釉質、釉彩顏料、底足、胎土、包漿、風化、堆積、鏽蝕、老化程度等等，都是鑑識因素，僅僅從單一因素就斷言是贗品，有粗率之嫌，更何況文物藝術品鑑定的原則是一定要親自接觸實物，現場實地鑑定物件，因此光憑照片或是圖檔判定真假，在印刷品質、印製色差與聚焦清晰與否等等因素影響之下，都會使準確度降低很多。

綜合以上論述，台灣事實查核中心作出結論，「傳言使用兩張照片來比對，並宣稱故宮破損文物無包漿、色底不正，用以推論為膺品，古物專家認為使用此方法來鑑定真假，缺乏證據力，且包漿與否並不是鑑定清宮瓷器之關鍵。因此，此傳言為錯誤訊息。」

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