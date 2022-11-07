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網控蟲類甲殼素致癌、雜誌洗腦吃蟲！一查核糗了：保健食品就有

▲▼哥斯大黎加一戶人家吃蟲蟲大餐。（圖／路透）

▲有網友怒批兒童雜誌洗腦小孩吃蟲。（示意圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前，有人在臉書上怒批「台灣教育沒救了」，指出台灣有兒童雜誌洗腦小孩「吃蟲救地球」，好萊塢藝人們也成魁儡，還指控學校是負責洗腦的邪惡機構，更稱昆蟲有甲殼素，無法通過烹飪去除，會導致呼吸疾病、致癌。對此，專家查核後就打臉，指出貼文內多處描述都是錯誤的，並補充完整論述。

近日有人在社群平台發文，要家長小心學校或安親班書籍，因為有兒童雜誌「開始洗腦小孩吃蟲救地球、吃蟲很營養、吃蟲很正常」，指出連好萊塢藝人都是「吃蟲計劃」的魁儡，還稱「昆蟲含有人體無法加工的『甲殼素』，也無法通過烹飪去除，吃昆蟲最終會讓你患上呼吸系統疾病，甚至可能是脊柱癌，所以千萬別吃蟲子。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自台灣事實查核中心官網）

▲網上瘋傳一篇台灣教育洗腦、吃蟲致癌的貼文。（圖／翻攝自台灣事實查核中心官網）

對此，台灣事實查核中心點出2大爭議，首先是「兒童雜誌開始洗腦小孩」的部分，查核中心發現，會有這樣的說法，是某兒童雜誌於2021年11月刊出「今晚，我想來點昆蟲」，內容在介紹國際食用昆蟲的趨勢、世界上食用昆蟲的國家、食用昆蟲文化，以及食用昆蟲的營養學，對地球生態的益處等。用意是介紹一個新穎的食品趨勢及相關知識，並非洗腦。

再來就是「昆蟲含有甲殼素」、「會使人患上呼吸系統疾病、脊柱癌」，查核中心先採訪國立自然科學博物館生物學組副研究員詹美鈴，「甲殼素（幾丁質）普遍存在於昆蟲、蝦蟹和真菌類的細胞壁等，經常出現於食物中，但不會導致人類脊椎癌、呼吸疾病，傳言說法沒有根據。」

許多國家推廣食用昆蟲時，也會和其他食物一樣訂有食用規範，不是任何昆蟲都可以吃，「一般來說，能吃的昆蟲通常是蟲體蛋白質含量高、無毒、無惡臭，且繁殖率高的種類，其中以甲蟲、毛蟲及蜂類為主要食用種類。」以目前可食用昆蟲來看，並沒有任何證據指出會致癌。

不過，詹美鈴強調，食用昆蟲反而要注意過敏狀況，因為節肢動物的蛋白質確實可能引起過敏體質的人有反應，導致如濕疹、鼻炎或氣喘等過敏性疾病。

另外，中興大學昆蟲學系教授杜武俊也表示，民眾常吃的保健食品中就有許多甲殼素產品，蟲類的甲殼素並不會對人體造成什麼問題，且吃蟲在國際來說很常見，如東南亞、中南美洲和非洲，他們所吃的蟲類也五花八門。

杜武俊指出，因蟲類是很好的蛋白質補充來源，且飼養方式比起傳統畜牧來說，對環境負擔較小，所以聯合國也鼓勵吃蟲，一般以蚱蜢、蟬、蟬蛹、螞蟻、蜂蛹、虎頭蜂等為主要食用昆蟲來源。

杜武俊還提到，在醫學昆蟲領域，有一些蟲會傳播疾病，如蒼蠅、蟑螂等，「這些昆蟲在廚餘堆、垃圾堆生存，可能會把病原體帶給人體；雖然蟑螂可以食用，且也提煉藥物，但必須經過特殊工法，也不是人類直接食用蟑螂就有療效，並不鼓勵民眾吃蟑螂。」

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