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發展影視觀光商機爭取2600萬經費　拓寬影視基地聯外道路

▲台南市工務局為配合影視基地的開發，帶動周邊觀光業的商機發展，爭取中央前瞻計畫經費核定補助2600萬元，將現寬約6公尺的聯外道路拓寬為12公尺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市工務局為配合影視基地的開發，帶動周邊觀光業的商機發展，爭取中央前瞻計畫經費核定補助2600萬元，將現寬約6公尺的聯外道路拓寬為12公尺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

１部還原牡丹社事件前7年，關鍵歷史被消失的電視大劇「斯卡羅」，在台南鹽水岸內糖廠影視基地取景拍攝，引起注目，市府工務局為配合影視基地的開發，帶動周邊觀光業的商機發展，爭取中央前瞻計畫經費核定補助2600萬元，將該基地現寬約6公尺的聯外道路拓寬為12公尺，同時一併改善岸內國小周邊道路品質。

工務局表示，岸內糖廠影視基地聯外道路兩側有部份私有地，拓寬道路需價購開闢，市府將與地主達成協議後，辦理工程發包作業。另外，現況道路兩側種有35株菩提樹，經邀請樹木專家現地勘查，評估僅9株樹形完整且健康度較佳適合移植，後續處置方案，將與護樹團體討論後做最後決定。

岸內糖廠影視基地聯外道路拓寬工程，市府係爭取內政部營建署前瞻計畫「提升道路品質計畫2.0」核定補助經費，改善包含聯外道路由6公尺拓寬為12公尺，長度426公尺，及岸內國小周邊道路改善AC刨鋪267公尺；目前工程設計由內政部營建署審議修正中，預計年底完成設計並上網發包，工期約210個日曆天。

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關鍵字：

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