振興震後觀光！台東邀您感受秋之饗宴　鹿野慢漫遊再加碼優惠

▲▼秋高氣爽旅遊好時機，台東的秋天、陽光溫和涼風徐徐，令人驚豔的美景歡迎您。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

今年9月17及18日花東地區連續發生兩次6.4級以上地震，引起大家對花東地區旅遊的恐慌，大量的退團潮造成花東地區重大的旅遊損失。台東為振興震後觀光，推出「台灣好行-鹿野慢漫遊」再優惠專案，原一日遊、二日遊套票各再優待100、200元，邀請國內外旅人好朋友到台東體驗。

縣長饒慶鈴表示，震後交通不便影響觀光產業，感謝台鐵人員不眠不休的搶修，但交通部評估至少要到明年春節前才可以恢復正常運行，接下來的「春節疏運」將是一項考驗。時值入秋、秋高氣爽是旅遊的好時機，台東的秋天、陽光溫和涼風徐徐，由黃漸漸轉紅的台灣欒樹、展現驚豔的美色成排站在路旁歡迎您，及金黃色稻浪隨風起舞，令人內心不由得感動起來。

為了讓民眾見證台東觀光的安全及感受秋天不一樣的景色，縣府特別推出「台灣好行–鹿野慢漫遊」再優惠專案，原一日遊套裝遊程優惠價799元（起）再優待100元，一日遊套裝遊程優惠價僅699元（起），原二日遊套裝遊程優惠價2299元（起）再優待200元，二日遊套裝遊程優惠價僅2099元，物超所值超級划算。

北部搭乘火車來台東的遊客可以利用台東TTGO溫馨接送預約媒合服務，來感受交通接駁的便利，而不再是「累」火車。

白天晚上皆美的台東，晚上來趟「台東光祭」之旅保證讓旅客瞠目結舌，讚嘆台東夜晚真是美。相關資訊如下，「台灣好行-鹿野慢漫遊」服務專線089-323198、活動網站（https://www.dollar-taitung.com/）、台東TTGO預約服務（shorturl.at/swH89）、台東光祭（https://www.taitunglightfestival.com/），歡迎前往查詢。