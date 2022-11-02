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迎解封！　勞動部辦觀光產業大型徵才緩解缺工潮

▲為迎接解封商機，並協助觀光產業補足人力缺口，勞動部雲嘉南分署將在11月5日上午9時半到下午1時於台南永華國民運動中心舉辦觀光產業大型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為迎接解封商機，並協助觀光產業補足人力缺口，勞動部雲嘉南分署將在11月5日上午9時半到下午1時於台南永華國民運動中心舉辦觀光產業大型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為迎接解封商機，並協助觀光產業補足人力缺口，勞動部雲嘉南分署將在11月5日上午9時半到下午1時於台南永華國民運動中心舉辦觀光產業大型徵才活動，包括台南遠東香格里拉大飯店等共31家廠商，提供超過1100個職缺，其中8成以上工作機會免經驗，歡迎想求職或轉職民眾把握機會參加。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，因應國境解封，觀光產業復甦在即，為解決產業鬧人力荒的問題，特地舉辦此次徵才活動，這也是勞動部全台第一場專為觀光產業所舉辦的大型徵才活動，吸引不少知名飯店與餐飲集團齊聚，業者看好未來商機，紛紛加碼搶才，也希望透過現場徵才媒合，盡快找到合適的員工。

▲為迎接解封商機，並協助觀光產業補足人力缺口，勞動部雲嘉南分署將在11月5日上午9時半到下午1時於台南永華國民運動中心舉辦觀光產業大型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次徵才邀集了12家旅宿飯店業、19家餐飲業者共31家廠商，提供1135個職缺，其中不乏多家知名企業徵才，包括大員皇冠假日酒店、台南遠東香格里拉大飯店、台糖長榮酒店、台南大飯店、桂田酒店、富信大飯店、台南安平雅樂軒酒店、王品餐飲、雲雀國際公司、碳佐麻里、瓦城、米塔集團、爭鮮、斑鳩的窩、摩斯漢堡、麥當勞、漢堡王等。

值得一提的是，此次徵才起薪30K以上的職缺將近400個，如儲備幹部、領班、中央廚房人員、房務主任、餐務主任等職缺都有不錯的薪資，而來自日本市佔率最高的連鎖家庭式餐廳Joyfull台灣珍有福公司，這次開出月薪最高56000元要找儲備店長，還可依每月業績達成加發獎金5000至10000元；另王品與米塔集團開出45K要徵求儲備店長與主廚、遠東香格里拉開出44000元找咖啡餐廳廚房領班、三澧企業也有月薪41500元的內外場主管職缺，希望能吸引優秀人才加入。

▲為迎接解封商機，並協助觀光產業補足人力缺口，勞動部雲嘉南分署將在11月5日上午9時半到下午1時於台南永華國民運動中心舉辦觀光產業大型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場除徵才活動外，主辦單位也請來資深人資專員，提供「履歷健檢」與「職涯諮詢」服務，幫助民眾釐清求職方向，同時為貼心服務民眾，徵才活動當天早上9點開始，每小時就有1 班接駁車從台南火車站發車前往會場，方便接駁民眾到場求職。活動詳情可至分署賈好嘉粉絲專頁或撥打雲嘉南分署(06)6985945轉分機1321-1323詢問。

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