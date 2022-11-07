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社會 社會焦點 保障人權

網戀傳裸照下場慘　桃園人妻嚇輕生

小芳下班時，被自稱「來調解的」一男一女攔下，說她侵害他人配偶權。

▲小芳下班時，被自稱「來調解的」一男一女攔下，說她侵害他人配偶權。

圖文／鏡週刊

一名住在桃園的人妻「小芳」，只因玩手遊，與一男性玩家談起網戀，曾傳裸照給對方觀賞，卻被未見過面的「虛擬老公」害慘了，被對方妻子透過徵信社要求60萬和解金，否則不但要提告，還要散佈裸照給人妻的公婆、同事，揚言一定會把事情鬧大，小芳因此自殺未遂，最後向警方提告自保。

今年9月6日傍晚，住在桃園的人妻小芳（化名）騎機車下班時，突然被一輛轎車攔住去路，一男一女下車後，嚴肅地問她：「請問妳是笑傲江湖遊戲裡，暱稱XX的玩家嗎？」小芬愣了一下，這的確是她在手遊裡的暱稱，所以下意識點了點頭。男子追問：「妳是不是跟與遊戲裡的『夏辰月』談起網戀，你們倆互稱老公、老婆，有不少親密對話，妳還拍了裸照讓他欣賞，是不是？」

小芬羞紅了臉，那是她不為人知的祕密，她在手遊裡被「夏辰月」搭訕，對方噓寒問暖、甜言蜜語，讓她感覺枯燥的婚姻生活有了滋潤。小芬認為，只是虛擬的網路世界，自己又不是在現實生活「討客兄」，雖覺心虛，但絕非出軌，也無意與對方進一步交往，且根本沒見過該網友，更不知道他已婚或未婚。

▼小芳玩網路遊戲《笑傲江湖》（圖）與男玩家網戀，竟被要求支付60萬元和解。

小芳玩網路遊戲《笑傲江湖》（圖）與男玩家網戀，竟被要求支付60萬元和解。（翻攝畫面）

不過，這對男女一搭一唱，說小芳被控妨害家庭，他們受託前來調解，接著把她帶到附近一家超商談判。入座後，女子拿出一張裸照質問她：「這是妳拍給對方觀賞的？對吧！妳的行為已經侵犯對方太太的配偶權，現在《刑法》通姦罪雖然已經廢除，但夏辰月的太太可以告妳侵犯她的配偶權，並且依《民法》請求精神撫慰金！」

▼涉案徵信社全台都有加盟分公司，規模很大。

涉案徵信社全台都有加盟分公司，規模很大。（翻攝網路）

接著男子又說：「我們受對方妻子委託前來調解，妳逃避也沒用，對方的妻子已經透過徵信社，查出妳的個資，你是不是住在XX路幾號？在XX公司上班？我告訴妳，現在對方開價60萬元和解，事情可以立刻處理掉，否則對方會散布妳的裸照，並到法院提告。」

「60萬！我怎麼拿得出來？能不能給我幾天時間思考一下？」雖然小芳苦苦哀求，但女子態度強硬地說：「不行！今天一定要協商個結果，我告訴妳，夏辰月的太太懷孕了，情緒相當不穩定，如果不盡快安撫她，我也不曉得她會做出什麼事情？妳的裸照握在她手裡，我可不敢保證，她不會在衝動之下，把照片寄給你丈夫、公婆或公司同事。」

這句話擊中小芳最脆弱的點，她要求回家籌錢，對方同意，但提醒她：「今天一定要處理，我們晚上十點再碰面吧！到時候我會請律師擬和解書，記住，今天不處理，事情一定會鬧大！」

★《鏡週刊》關心您：再給自己一次機會/自殺諮詢專線：1925（24小時）/生命線：1995/張老師專線：1980

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