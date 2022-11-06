「韓國瑜唱衰 VS.光榮蛻變」　林飛帆揭選擇鄭運鵬3理由

▲林飛帆日前為鄭運鵬助講。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副秘書長林飛帆6日表示，支持桃園市長候選人鄭運鵬有3個理由，一是珍惜桃園8年城市蛻變，二是拒絕2018年的高雄噩夢在桃園市重演，不要讓國民黨候選人張善政有機會復刻高雄市前市長韓國瑜的治理模式，三是把握桃園在國際供應鏈的關鍵地位。

林飛帆今天表示，他實在難以想像，如果張善政當選，把4年前韓國瑜治理高雄的模式帶來桃園，那將會是什麼樣的場景？支持鄭運鵬有3個理由，第一，延續光榮，珍惜桃園人8年來讓城市蛻變的共同努力；第二，拒絕2018年高雄惡夢在桃園重演，不要讓張善政有機會在桃園復刻韓國瑜的高雄治理模式；第三，把握桃園在國際供應鏈的關鍵地位，讓有協調力且早就在協助產業佈局投資桃園的鄭運鵬來接棒桃園市長鄭文燦。

林飛帆說，鄭運鵬今天投書媒體分享，世界各國都在積極爭取的台積電一奈米最先進製程投資落腳桃園，對桃園的重要性，以及對台灣經濟產業安全的重要性，未來8年、10年，不只是桃園發展的關鍵契機，也是建構台灣產業供應鏈韌性的關鍵時機。

林飛帆強調，鄭運鵬和鄭文燦，一個在立法院，一個在桃園市府，他們看見產業需要，看見打造桃園成為國際供應鏈重鎮，對台灣的重要性，因為他們努力協調、整合各部會，替台積電排除投資障礙，這次桃園的選擇，其實很單純，那就是：「韓國瑜式的唱衰桃園」對比「珍惜光榮蛻變的桃園」。他並向支持者喊話說，再過20天就要投票了，希望桃園市民一起做出對這座城市最好的決定。