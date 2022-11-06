驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區6日上午發生一起死亡車禍，76歲王姓男子騎車疑違規左轉遭賓士車直接撞上，撞擊力道大，直接彈飛50公尺當場慘死，一旁目擊的汽車駕駛見狀嚇得直喊11聲「完了完了」，並協助報警處理。詳細車禍原因，警方正釐清調查。

▲騎士遭撞，機車直接在空中解體。（圖／民眾提供）

台中市第五警分局表示，6日上午8時36分獲報，稱北屯區環中路與豐樂一街口有嚴重車禍，到場發現1名騎士已明顯死亡。初步調查，王姓騎士（76歲）沿環中路外側直行欲左轉進入豐樂一街時，與沿環中路內側車道直行、由楊姓男子（25歲）駕駛的賓士車發生碰撞。

▲王男疑違規左轉。（圖／民眾提供）

「完了完了完了」，一旁路過的汽車駕駛連喊11聲完了，他目睹車禍過程，遭撞的機車人車在他車前被撞飛，車體零件直接在空中解體，他除趕緊幫忙叫救護車、報警，也提供行車監視器給警方調查。

警方指出，王男及楊男均無酒駕情形，車禍造成機車前車頭及兩側車身毀損嚴重，賓士車頭受損，王男當場傷重不治，楊男則未受傷。初判肇因為機車未依規左轉，賓士車尚未發現肇因，詳細事故原因及肇責，將由交大做後續釐清。

▲▼ 機車毀損嚴重；賓士車頭受損。（圖／民眾提供）