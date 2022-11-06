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訪中遭批依賴中國！蕭茲：與習近平聯合反核武「已不虛此行」

▲▼蕭茲（Olaf Scholz）4日率團訪中，與中國國家主席習近平發表聯合聲明，一致反對在烏克蘭使用核武。（圖／路透）

▲蕭茲4日率團訪中，與習近平發表聯合聲明，一致反對在烏克蘭使用核武。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）4日率團訪中，引發德國國內與歐洲盟國批評，認為柏林政府經濟過度依賴北京。蕭茲5日澄清，他與中國國家主席習近平發表了聯合聲明，一致反對在烏克蘭使用核武，就足以證明他的訪中之旅不枉此行。

據法新社報導，蕭茲4日到訪中國，成為自新冠疫情爆發以來，首位訪中的七國集團（G7）領導人。他與習近平進行會晤後，德中兩國共同發布了一份聯合聲明，同意「共同反對對烏克蘭使用或威脅使用核武」，不過雙方並未在聲明中點名批評俄羅斯，或要求俄方撤軍。

蕭茲的訪中之旅在國內與歐洲掀起不小風波，人們批評他所帶領的政府在經濟上過度依賴中國，引發爭議。蕭茲5日在社會民主黨（Social Democratic Party）的活動上澄清，「習主席和我能共同發布聲明，反對在這場戰爭中使用核武，僅這一項，這趟旅程就已十分值得」。

蕭茲也強調，如果德中關係惡化，多元化是限制潛在負面影響的關鍵應對措施，「這意味著與我們進行貿易的所有國家都要多樣化。我們將持續與中國進行經濟交流，但我們也會給自己明確的定位，以便遇到困難時能應對」。此前，蕭茲曾在訪中前夕投書美媒《政客》，承認德國不想與中國脫鉤，但也不會過度依賴中國。

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