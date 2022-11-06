盟友「烏克蘭疲勞」！美勸基輔釋出訊息　開放與俄和談

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》5日報導，拜登政府私下鼓勵烏克蘭領導層，釋出願意與俄談判的訊息，並且放棄「除非普丁下台、否則拒絕和談」的公開立場。一位匿名華府官員說，「對我們的一些夥伴而言，烏克蘭疲勞（Ukraine fatigue）是真實存在的。」

多位匿名知情人士表示，美國官員的要求不是為了把烏克蘭推上談判桌，而是試圖確保基輔保有他國支持。對這些國家而言，選民可能擔心戰爭持續多年，而不願支持烏克蘭。

美烏官員都認同，普丁目前對於談判並不認真，但他也意識到烏俄和談看似無望，在歐洲、非洲及拉丁美洲部分地區引發擔憂，因為這場戰爭對食物及燃油成本的影響，在這些地區感受最為強烈。

《華盛頓郵報》指出，這些討論顯示出拜登政府對烏克蘭立場的複雜性。美國官員公開誓言，「只要有需要」就會透過大量援助支持基輔，同時又希望這場長達8個月、對世界經濟造成巨大損失、同時引發核戰擔憂的戰爭能夠獲得解決。

儘管美國國務院及白宮國安委員會目前尚未回應，但美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）4日訪問基輔時說，在下周二的國會期中選舉後，華府對烏克蘭的支持將繼續「堅定不移」。