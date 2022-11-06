「台版柬埔寨」3死！詐團幹部坦承棄屍　警帶嫌犯赴南投找遺體

▲台版柬埔寨3死，1人遺體被棄屍南投，犯嫌還用石頭註記棄屍點 。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、劉人豪／台北報導

「台版柬埔寨」詐騙集團囚禁61名求職者，虐死並棄屍3人，繼7名共犯被羈押禁見、1人送往少年法庭後，35歲主謀「茶董」陳樺韋昨(5日)深夜被聲押禁見，今(6日)新北刑大帶著張嫌出發前往南投尋找黃姓死者的遺體。

警方日前先在淡水新市鎮一處社區大樓破門拯救26位民眾並逮捕8嫌，調查發現多數被害人已遭囚禁一個月左右，後來擴大追查到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，再次順利救出32名被害人、查獲21歲張姓犯嫌等8人，同時查扣空氣槍、束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具。

▲搜救人員徹夜搜索卻遲未尋獲黃男遺體。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方進一步追查發現，桃園案有3名受害者死亡，其中2人屍體遭遺棄在桃園龜山山區，另1人屍體尚未尋獲。警方派員到南投日月潭風景區內搜索，根據犯嫌說法，在棄屍點的橋墩上有放置一顆石頭做記號，但經搜救人員吊掛搜索卻未果。

目前全案已有13名嫌犯遭羈押，「茶董」陳樺韋5日深夜也被聲押禁見。而本案中擔任中壢幹部的張嫌坦承知情棄屍，新北刑今天大一早帶著他出發前往南投，指認地點協助尋屍。