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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

81萬選民收看北市辯論會　35%認為蔣萬安表現最好

▲▼「台北市長候選人電視辯論會」蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲台北市長候選人電視辯論會5日登場。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長候選人電視辯論會5日登場，藍綠白三強交鋒，根據《TVBS民調中心》調查，有39%市民收看，估計約為81萬選民，而針對三人表現，國民黨蔣萬安被認為表現最好，獲35％，其他依序為民進黨的陳時中28％、無黨籍的黃珊珊19％。

《TVBS民調中心》於辯論會結束後，四點立刻開始進行電話訪問，調查結果顯示，有 39%市民表示有收看或收聽電視辯論會，61%沒有收看，以台北市20歲以上人口數估計，約有81萬台北市選民收視。而對於三位候選人在電視辯論會上的表現，有35%認為蔣萬安的表現最好，28%則認為是陳時中表現最好，19%認為是黃珊珊，另外有18%則表示難以判斷誰表現較好。

與上次調查結果相比，蔣萬安支持度在辯論會後下降2個百分點，陳時中與黃珊珊則略降1個百分點，值得注意的是，未決定比例略增4個百分點至18%。

至於台北市長選舉，有 84%台北市民表示會去投票，4%不一定，11%則表示不會去投票。以上次台北市長選舉的民調投票意願與實際投票率推估，預測本次選舉投票率約為63%，略低於上屆選舉的實際投票率65.95%，預估將有132 萬選民投票。

本次調查是《TVBS民調中心》於111年11月5日16：00 至19：30進行的調查，共接觸 1185 位 20 歲以上台北市民，其中拒訪為 118 位，拒訪率為 10.0%，最後成功訪問有效樣本 1,067 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0 個百分點以內。調查經費來源為TVBS。

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