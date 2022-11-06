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旅展遊樂園「必搶優惠攻略」　第2人1元、12歲以下免費

▲小人國於暑假期間（7/1-7/14）推出「水陸雙享，一票玩到底」專案，平日入園只要165元起,尼羅灘,迷你美洲,瘋狂急流。（圖／小人國提供）

▲小人國主題樂園。（圖／小人國提供）

記者李姿慧／台北報導

2022台北國際旅展即起開跑至11/7，觀光局與台灣觀光遊樂區協會首度打造「台灣好樂園館」，網羅18家遊樂園業者超殺優惠，提供一站式多元銷售，包括門票最低3.5折起、住宿3.3折起，還有2人同行第2人只要1元、12歲以下免費優惠超殺，《東森新媒體ETtoday》也整理各遊樂園強打優惠亮點。

雲仙樂園

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雲仙樂園在旅展期間推出下午茶套餐劵買5送1、一日遊套劵買5送1、時令特餐劵買5送1、仙境組買10送1；另外原價5,200元2人房住宿方案優惠3,850元，一泊二食，等於打了69折。

▲▼雲仙樂園。（圖／翻攝自雲仙樂園臉書）

▲雲仙樂園。（圖／翻攝自雲仙樂園臉書）

野柳海洋世界

野柳海洋世界推出旅展優惠，原價450元成人票價優惠360元，約8折起。

小人國主題樂園

小人國門票原價850元，特惠只要299元，可一票玩到底，約下殺35折起。

小叮噹科學主題樂園

旅展期間推出水陸雪樂園門票280元、雙人住宿券2,090元外，另還祭出滑雪SB/SKI課程體驗券980元，折扣約56折起。

六福村萬聖節圖說口碑爆棚的六福村萬聖節特別活動「墓碑鎮」重磅回歸，耗資千萬打造全台最驚悚的萬聖之夜，除了有各式猛鬼大遊行與街頭表演外，今年更有邪惡的Renee鬼娃首度降臨園區！即日到11月20日，不怕你來只怕你不敢來。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲六福村。（圖／記者謝婷婷攝）

六福村主題遊樂園

旅展期間六福村推出雙人贈餐套票，原價2,448元，ITF獨家優惠價1,314元；另外六福村也推出4人同行套票，原價3,996元，ITF獨家優惠價2,500元，約53折起。

西湖渡假村

旅展期間推出門票399元一票玩到底，可全額折抵消費，12歲以下兒童免費，但須搭配一位大人購票。

尚順育樂世界

即起至11/15，原價899元尚順育樂天地遊園券優惠450元，門票約5折，再推買10送1；君樂之旅住宿券一泊一食優惠3,288元，約33折；原價11,478元的歡樂之旅一泊一食+遊園券優惠3,988元，約35折。

▲▼六福村，劍湖山世界水樂園，屏東海生館，台中麗寶樂園。（圖／Klook提供）

▲劍湖山世界水樂園。（圖／Klook提供）

九族文化村

旅展期間推出原價900園門票一票到底650元，再送日月潭纜車，約65折起。

劍湖山世界主題樂園

旅展期間推出限定優惠，門票原價899元，兩人同行，第二人只要1元，兩人同行只要900元，立馬享5折優惠。

頑皮世界

旅展期間推出原價700元頑皮世界入園門票，一張優惠400元，約57折起。

▲義大世界、義大皇家酒店。（圖／義大皇家酒店提供）

▲義大世界、義大皇家酒店。（圖／義大皇家酒店提供）

義大世界

旅展期間推出雙人套票1,198元、親子套票999元，以及全年護照超值限定價66折起。

遠雄海洋公園

旅展期間推出二天一夜親親海洋夜未眠，體驗全台唯一零距離互動體驗，每人1,699元起，約56折起。

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