前大使吳進木斷交後入籍尼加拉瓜　外交部：已檢討法制面

▲前駐尼加拉瓜大使吳進木。（資料照／翻攝自中華民國僑務委員會官網）

記者呂晏慈／台北報導

尼加拉瓜去年12月9日宣布與我國斷交，更在隔天公布授予我國前駐尼大使吳進木國籍，監察院要求外交部儘速研提改進相關法制及大使考核制度，同時糾正外交部維護館產不力。對此，外交部1日表示，外交部在5月已制定駐外退休人員限期返國制度，若有涉違反國家機密保護法的話，也會配合司法機關依法偵辦追究責任。

外交部表示，為避免駐外人員退休後滯留國外未歸情形，並使國家機密保護機制趨於完善，外交部已就法制面檢討駐外人員辦理退休程序，並於今年5月13日訂定「外交部職員退休（職）注意事項」。

外交部說明，駐外人員如申請退休，應於退休生效日前6個月提出，並配合外交部人事作業先行調部，至於駐外政務人員則應於退職生效日3個月內返國，必要時向外交部報告業務及交代情形，外交部除將持續精進前述改善措施外，也將嚴格落實現行《國家機密保護法》對於外交部在職或退離職涉密人員之出境管制規定。

此外，外交部補充，有關駐外常任館長考核制度，倘涉及國家安全或重大利益職務，外交部均依「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」，於任用前辦理特殊查核，以落實《公務人員任用法》中，各機關應注意其公務人員品德及國家忠誠的規定，並依相關規定辦理考核，因此，駐外常任館長於任用前均依規定辦理特殊查核，任職期間也均定期辦理考核，持續落實外交部人事查核及考評機制。