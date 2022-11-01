　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

IPAC跨國議員今首訪台　4天旋風行程將晉見蔡英文、參訪立院

▲▼歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰(Reinhard Bütikofer)。（圖／翻攝自Facebook／Reinhard Bütikofer）

▲包瑞翰今天率團訪台，這也是IPAC首度組團來台。（圖／翻攝自Facebook／Reinhard Bütikofer）

記者呂晏慈／台北報導

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）8位議員將於11月1日至4日訪問台灣，此團由IPAC共同主席、歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）率領5名共同主席、2名成員及秘書處職員等一行共12人來訪。外交部表示，這是IPAC首次組團來台，誠摯歡迎並感謝以實際行動展現對台支持，訪團將晉見蔡總統、拜會行政院長蘇貞昌、也將參訪立法院、陸委會和經濟部等。

外交部表示，IPAC是由全球五大洲各國國會及歐洲議會成員共同倡議於2020年6月所組成的民主聯盟，此次為IPAC首度組團正式訪台。在中國本年8月以美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口，對台發動侵略性的聯合軍演威脅後，IPAC於本年9月在美國華府舉行大會，發表共同聲明予以強烈譴責，並宣示將致力推動國會議員訪台，力抗中國政治及軍事脅迫。這也是繼法國國會訪團、德國國會訪團及歐洲議會副議長訪團後，另一歐洲重要跨國訪團以實際行動展現對台灣的堅定支持，外交部對此表示感謝。

外交部說明，訪團8名跨國議員分別來自德國、比利時、捷克、荷蘭、科索沃、英國及烏克蘭，團長包瑞翰是歐洲議會對中國關係代表團團長，比利時籍共同主席范荷芙（Els Van Hoof）是比國眾議院外委會主席、烏克蘭籍共同主席克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）是烏國「歐盟—烏克蘭國會關係委員會」主席，也是友台小組創始成員、科索沃籍共同主席霍蒂（Avdullah Hoti）更曾擔任總理，顯見訪團的重要性及代表性。

對於訪團行程，外交部表示，訪賓此行將晉見總統蔡英文、拜會行政院長蘇貞昌，接受外交部長吳釗燮款宴；團長包瑞翰另將率團參訪立法院，拜會院長游錫堃，另與我國立法委員晤談交流。訪賓也將拜會陸委會及經濟部，另與歐洲經貿辦事處（EETO）、歐洲在台商務協會（ECCT）及相關工商協會舉行經貿圓桌會議，探討深化台歐在經貿投資、高科技產業、供應鏈安全等領域的合作。

外交部說明，「對華政策跨國議會聯盟」是由歐洲議會與美國、歐洲地區國家、澳大利亞、加拿大、印度、日本等29國跨黨派國會議員所組成，宗旨為促進理念相近的各國議員進一步合作，透過立法方式要求中國遵守國際規範、全球安全及普世人權，深具國際影響力。訪團團長包瑞翰及荷蘭籍共同主席史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）更因關注新疆人權問題而於去(2021)年遭中國政府制裁。

外交部指出，IPAC自成立以來展現對中國恫嚇的抗壓性，並已多次表達堅定支持台灣，包括聲援立陶宛與台灣發展關係，呼籲「世界衛生組織」（WHO）接納台灣參與「世界衛生大會」（WHA）以及所有WHO會議、機制與活動。此外，IPAC也力挺被中國列入制裁清單的外交部長吳釗燮，邀請吳部長以視訊方式參加首次IPAC年會，並於會中呼籲國際民主陣營團結捍衛自由民主。台灣將與IPAC及其他理念相近的國際夥伴持續攜手合作，共同維護台海安全及印太地區的和平穩定，捍衛全球民主陣營共享的民主自由核心價值。

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
IG全球傳「停權災情」被鎖帳號　官方回應
首爾靈堂現白色花海　親友跪倒「痛哭行大禮」！罹難者獲賠34萬
擁26cm巨鵰！他曝「睡過1000個女人」自豪：上帝禮物
姊姊洋裝梨泰院被扯碎！「突多出黑衣」　她發尋人文道謝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

IPAC跨國議員今首訪台　4天旋風行程將晉見蔡英文、參訪立院

立委王婉諭警告：故宮「國寶破損」可能再發生　欠缺科技化SOP

周江杰批新竹縣停滯20年　承諾上任設「科技博覽館」

高虹安民調被追平　柯建銘：藍軍內鬥操作棄保「2024總統局序幕」

鍾東錦陣營自比曼德拉　他傻眼：中了曼德拉效應「記憶被篡改？」

林佳龍許願想要「雞排妹寫真書」　自認女人緣好！學妹都來當分身

蔡適應支持度勝謝國樑？　學者指這民調有瑕疵：透明度0.5顆星

確診者不可投票　蔣辦諷陳時中「心裡有鬼」：怕染疫者不投他

新北第一選區6搶4　藍綠白爭關鍵一席

國軍向美購29套「海馬斯」火箭系統、500枚刺針飛彈　交裝時間曝

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院踩踏案／啦啦隊女神金有那遭踩死　得年24歲｜20221031 ET午間新聞

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

IPAC跨國議員今首訪台　4天旋風行程將晉見蔡英文、參訪立院

立委王婉諭警告：故宮「國寶破損」可能再發生　欠缺科技化SOP

周江杰批新竹縣停滯20年　承諾上任設「科技博覽館」

高虹安民調被追平　柯建銘：藍軍內鬥操作棄保「2024總統局序幕」

鍾東錦陣營自比曼德拉　他傻眼：中了曼德拉效應「記憶被篡改？」

林佳龍許願想要「雞排妹寫真書」　自認女人緣好！學妹都來當分身

蔡適應支持度勝謝國樑？　學者指這民調有瑕疵：透明度0.5顆星

確診者不可投票　蔣辦諷陳時中「心裡有鬼」：怕染疫者不投他

新北第一選區6搶4　藍綠白爭關鍵一席

國軍向美購29套「海馬斯」火箭系統、500枚刺針飛彈　交裝時間曝

市場觀望聯準會決策　美股收盤下跌128點

人夫在摩鐵叫外送被抓包買春！法官判無罪「性交易未侵害配偶權」

印度吊橋斷裂瞬間曝！　橋上視角直擊白衣屁孩「大字型猛搖」

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

朋友借住卻輕生「屍水滲地磚」　租客慘被房東告討258萬

XBB、BF.7皆爆首例本土！6QA搞懂「亞洲下個主流株」症狀對策一次看

IPAC跨國議員今首訪台　4天旋風行程將晉見蔡英文、參訪立院

騎車載好市多披薩　她用這神招完好帶回家！6千人讚「生活智慧王」

彭博：富士康將大幅調薪36％　留住重要職位員工

開車一半「突然鬼遮眼」　新店轎車失控衝對向撞爆號誌桿

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地

政治熱門新聞

王婉諭警告：故宮「國寶破損」可能再發生

館長嗆：民進黨這次選舉死定了

高虹安民調被追平　柯建銘：藍軍內鬥操作棄保

林佳龍許願想要「雞排妹寫真書」　自認女人緣好！學妹都來當分身

國軍向美購29套「海馬斯」火箭系統、500枚刺針飛彈　交裝時間曝

周江杰批新竹縣停滯20年　承諾上任設「科技博覽館」

鍾東錦陣營自比曼德拉　他傻眼：中了曼德拉效應

王必勝高喊「高端沒有買貴」　徐巧芯提5點狠嗆

蔡適應支持度勝謝國樑？　學者指這民調有瑕疵：透明度0.5顆星

確診者不可投票　蔣辦諷陳心裡有鬼

新北第一選區6搶4　藍綠白爭關鍵一席

竹市民調高虹安、沈慧虹平手！　趙少康：躲起來的選民出來了

IPAC跨國議員今首訪台　將晉見蔡英文、參訪立院

Kolas轟徐榛蔚「夫妻輪政不可取」：有意見就跟我辯論

更多熱門

相關新聞

館長嗆：民進黨這次選舉死定了

館長嗆：民進黨這次選舉死定了

高端疫苗爭議不斷，不僅遲遲未提出保護力數據、赴日本旅遊必須先自費做PCR，甚至更被立委踢爆，高端二期臨床試驗的合作廠商有中資背景，引發國人熱議。對此，身為3劑都接種高端疫苗的「館長」陳之漢大罵民進黨、前衛福部長陳時中三字經，更直言「民進黨這次選舉你死定了」。

花1600萬動員美議員挺台？　外交部：長期以來的作法

花1600萬動員美議員挺台？　外交部：長期以來的作法

快訊／蔡英文向南韓政府、罹難者哀悼　下令外館持續掌握狀況

快訊／蔡英文向南韓政府、罹難者哀悼　下令外館持續掌握狀況

快訊／梨泰院事故　蔡英文指示外交部致哀慰問

快訊／梨泰院事故　蔡英文指示外交部致哀慰問

蔡英文4天3度合體催基本盤？　陳時中：我要做全民的市長

蔡英文4天3度合體催基本盤？　陳時中：我要做全民的市長

關鍵字：

外交部蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

她卡梨泰院6層人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣

姊姊洋裝梨泰院被扯碎　父母發現「多出黑衣」

快訊／IG傳全球「帳號大清洗」災情　官方回應了

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

快訊／梨泰院罹難人數+1　累計死亡155人

即／深夜雨彈狂炸「11縣市」！

直播主困梨泰院「爬欄杆脫困」！目睹女孩在旁邊死去

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

貨輪彰化外海沉沒　5獲救12失蹤

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面