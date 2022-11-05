辯論開戰陳時中！　蔣萬安提「防疫7問」：台北不能再困在黑箱當中

▲「台北市長候選人電視辯論會」蔣萬安、陳時中。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）



記者崔至雲／台北報導

年底選戰倒數21天，北市長選舉三腳督激戰，唯一一場電視辯論會今（5）日登場，國民黨台北市長候選人蔣萬安在第一段申論部分，提出「防疫7問」，問民進黨候選人陳時中；同時他也提到，近年台北人不願生小孩，台北市僅誕生1萬6千新生兒，「其中一個還是我貢獻的」，因此他再次強調，「投資下一代，就是投資未來」。

蔣萬安指出，自己是台北出身長大的小孩，過去的台北市全台灣最有錢的城市，但如今卻變成最舊的所在地。過去大家曾在唱「台北不是我的家」訴說的外地人曾經來台北追尋夢想，如今變成夢魘，台北商圈不在繁華。

「基隆河右岸就是經濟命脈」，蔣萬安以台北經濟開場，他指出，他要用他的在矽谷的經驗，把南軟、內湖、士林科技園區等，打造科技廊帶，讓年輕朋友燃起熱情、挑戰極限；基隆左岸則是35年的房屋，蔣萬安說，房屋老化是6都之冠，都更才能提出生活水準，不管是水管、天然、氣管線、人行道都要加速翻新，城市發展刻不容緩。

蔣萬安提到，台北風華絕對要展現在世界面前，大同、文山、萬華是個有文化資產的地方，一定要歡迎大家來觀光，也要了解自己的根及老記憶，要為台北找到新舞台，因此他提出，「一個台北、四項發展、五大中心」的承諾。未來台北一定要發展國際、創新、科技台北，讓台北奔向世界的頂峰，讓台北不只是冷冰冰的建設或是口號，要讓台北成為有希望的家園。

「嬰兒啼哭要成為台北的交響樂」，蔣萬安說，他了解現在年輕人的想像及憧憬，不願意生孩子的人越來越多，新生兒人數僅1萬6千名寶寶，「其中還有一個是我貢獻的」，他認為，投資下一代，就是投資未來，未來要把生育獎勵金，從現在的2萬提升到4萬，同時減低養育、教育費用。

蔣萬安表示，他最近在台北的街頭走了一遍又一遍，傾聽民眾的聲音。這三年來，多數市民朋友還是受疫情所苦，無論是影響到工作、薪水，或者是擔心家中的長者幼童的健康，我們的家園，在疫情後確實改變了許多。接著他話鋒一轉，希望陳時中能夠藉由辯論會的這個機會，清楚跟全國民眾交代，為什麼3+11的關鍵會議沒有會議紀錄？為什麼疫苗採購合約要封存30年？為什麼民間想採購國際疫苗，採購過程頻頻受阻？為什麼在他任內，放任黑心快篩流入市面，甚至由小吃店標下衛福部十六億的快篩標案？為什麼高端疫苗的二期臨床試驗，委託中資公司來參與？最後，為什麼在疫情最高峰時，他雙雙辭去指揮官跟衛福部長職務，投身選戰？

蔣萬安說，面對這些質疑，陳時中都只是用「已離開衛福部」來搪塞，希望陳時中面對各方的質疑，據實回答他的7個問題。即使今天陳時中在辯論會上向全民道歉，也無法挽回在疫情中，許多人受到的困擾及傷害，也無法還給全民追討已久的真相。因為我們要的很簡單，就是一個答案。請陳時中不要讓台北市民們，在層層疑雲中困惑，以至於讓全民被民進黨困在巨大的黑箱之中。

最後蔣萬安說，台北市需要一個負責任的市長、腳踏實地的市長，是一個面對問題可以直球對決的市長，是一個面對市民能夠誠懇謙卑傾聽的市長，面對龐大且複雜的市政，能夠清廉自持的市長。「相信我，我會帶領台北市重新站上國際一流大都會的行列。讓我們一起讓台北邁向無限！」。



