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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳欣盈質詢「貧富差距」遭質疑　柯文哲：難道要穿補丁的衣服？

▲▼柯文哲出席士林區社子國民小學120週年校慶。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲出席士林區社子國民小學120週年校慶。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨前立委蔡壁如因論文事件請辭後，由新光集團第三代千金的吳欣盈遞補，並於4日進行就職後首次質詢，主打貧富差距議題；儘管民眾黨團總召邱臣遠評吳欣盈表現到位，外界卻質疑行頭太華麗。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲質疑，難道要穿補丁的衣服嗎？

柯文哲5日上午出席士林區社子國民小學120周年校慶，會後接受媒體訪問。針對吳欣盈4日質詢時，被質疑行頭太華麗，問貧富差距議題不恰當？柯文哲表示，這個很奇怪，「難道質詢貧富的議題，一定要先穿補丁的衣服嗎？意思是只有窮人才可以問貧富差距的問題嗎？這就很怪。」

▲▼新科立委吳欣盈 首次質詢 凸槌 尷尬大笑衝回座位拿忘記帶上台物品。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳欣盈4日首次質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

吳欣盈昨（4日）首次站上質詢台，她一上台就簡單用台語向行政院長蘇貞昌問好，她表示，這是自己人生質詢初體驗，接著她針對ESG、貧富差距、綠色金融、企業永續、國際經貿局勢等議題詢答。

吳欣盈表示，對國際競爭力、女權保障、銀髮經濟等領域有興趣，希望個人能超越黨派，提出對民生有幫助、建設性的改善。

吳欣盈主要質詢對象是國發會主委龔明鑫與經濟部長王美花，由於過程平和，質詢也進行得很快，眼看質詢時間還剩下2分多鐘，但吳欣盈準備的題目已問完，她只好詢問主席、立法院長游錫堃，「如果15分鐘以下問完就可以離席了嗎？」在獲得肯定答案後便提前離席，結束此次質詢處女秀。

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