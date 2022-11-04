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25歲台灣志願兵在俄烏戰爭陣亡！躲戰壕被砲彈炸死　台同袍曝細節

▲▼傳台灣25歲青年在俄烏戰爭中喪命 消息待官方證實。（圖／翻攝自reddit）

▲一名25歲台灣青年4日驚傳在俄烏戰爭中陣亡。（圖／翻攝自reddit）

記者趙蔡州、陳詩璧／採訪報導

美國論壇Reddit Taiwan板上4日傳出一名25歲台灣志願軍人在烏克蘭陣亡。一名同樣在烏克蘭作戰的台灣同袍表示，他與死者隸屬於不同單位，今天（4日）收到消息也很震驚，依照先前其他民兵的後事處理，家屬大約要一個半月左右才能領到遺體。

Reddit曝光的照片及對話截圖中提到，這位陣亡的台灣志願軍人年僅25歲，當時正躲在一個戰壕掩體中，突然有一顆砲彈落在他身旁炸開，造成他頭部重創當場死亡。

▲▼傳台灣25歲青年在俄烏戰爭中喪命，烏克蘭軍人證實。（圖／記者陳詩璧攝）

▲另一位台灣志願者向記者證實陣亡消息。（圖／記者陳詩璧攝）

一名同樣在烏克蘭參戰的台灣志願者向記者證實，這位25歲台灣青年是最近一、兩天陣亡的，當時青年與一名澳洲志願軍人一起躲在一個戰壕中，突然有一顆迫擊砲打來，青年當場死亡，澳洲志願者被抬出戰壕時還有生命跡象，但不久後也傷重過世。

他說，這位台灣青年是今年6月才過去前線，和其他台灣志願參軍的人有聯絡過，之後就分屬不同部隊在前線作戰，沒有再見到面，沒想到會突然收到對方陣亡的消息，讓他相當震驚。

他透露，陣亡者將由烏克蘭政府處理後事，依照先前對其他民兵的後事處理，家屬大約一個半月左右才能領到遺體。

針對我國國人赴烏克蘭參軍陣亡消息，外交部表示，詳細情況目前已在查證中，由於跨國因素，需要較久一點時間。

▼一名25歲台灣青年驚傳在俄烏戰爭中陣亡。（圖／翻攝自IG）

▲▼▲▼傳台灣25歲青年在俄烏戰爭中喪命 消息待官方證實。（圖／翻攝自IG）

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