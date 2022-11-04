快訊／25歲台灣志願兵在烏克蘭陣亡　家屬證實已收到噩耗

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮吉安鄉25歲阿美族青年曾聖光9月志願加入烏克蘭軍隊，不料近日在烏東盧甘斯克州前線地區作戰時，在戰壕中遭到砲擊當場陣亡。曾聖光的家人4日證實已收到噩耗，曾聖光確定成為首位赴烏參戰戰死的台灣人。

▲25歲台灣青年曾聖光在俄烏戰爭中不幸陣亡。（圖／翻攝自Facebook／jayjonathan.tseng）

曾聖光投入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊地面部隊步槍營，本月2日於烏東與俄軍交戰時受傷，最後失血過多身亡。據了解，有10名台人協助抗俄，後來陸續加入海軍或警備單位。

▲25歲阿美族青年曾聖光在俄烏戰爭中不幸陣亡。（圖／翻攝自IG）

有一位曾經在烏克蘭參戰返台的台灣前志願軍人告訴記者，他4日得知曾聖光陣亡的消息後，立刻聯繫還在烏克蘭作戰的戰友詢問狀況，戰友證實曾聖光確實已經陣亡，當時曾男與一名澳洲民兵一起躲在一個戰壕中，突然有一顆迫擊砲打來，導致曾男頭部受重創，失血過多身亡。

志願軍人轉述，這位台灣青年是今年6月才過去前線，和其他台灣志願參軍的人有聯絡過，之後就分屬不同部隊在前線作戰，沒有再見到面，沒想到會突然收到對方陣亡的消息，讓他相當震驚。

他說，陣亡者將由烏克蘭政府處理後事，依照先前對其他民兵的後事處理，家屬大約一個半月左右才能領到遺體。

▼台灣前志願軍人得知曾聖光陣亡的消息後，立刻聯繫還在烏克蘭作戰的戰友詢問狀況。（圖／讀者提供）

消息被轉貼到批踢踢後，立刻引發網友討論，有人說，「只能尊重」、「這麼年輕就陣亡了 RIP」、「可惜了，這麼帥氣的真男人，敬禮」、「這種我真的佩服RIP」、「真勇士，為了信念敢付出生命的男人」。

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