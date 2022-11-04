快訊／首例！25歲曾聖光戰死烏克蘭　趙少康嘆：有很深的感傷

▲25歲曾聖光戰死烏克蘭。（圖／翻攝臉書，下同。）



記者曾羿翔／綜合報導

台灣25歲男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，在烏東盧甘斯克州（Luhansk）與俄軍交戰時失血過多身亡。對此，曾聖光的家人4日悲痛證實，他是首位赴烏克蘭參戰陣亡的台灣人。趙少康深夜發文表示，心中有很深的感傷。

中廣董事長趙少康4日深夜發文表示，一路好走，悼曾聖光先生，得知25歲台灣男子曾聖光9月到烏克蘭參加外籍志願軍，11月不幸被俄軍擊中失血過多傷亡，心中有很深的感傷，一方面佩服曾聖光的勇氣，一方面哀悼他的犧牲。千里迢迢奔赴沙場，壯志未酬，命喪異域，令人悲嘆，堂堂男子漢，在遙遠的烏克蘭血染戰場，化做一縷英魂，怎不令人悲嘆？ 魂兮歸來！魂兮歸來！

趙少康還說，有戰爭必有傷亡，兵凶戰危，希望在烏克蘭當自願軍的十多名台灣兵，善自珍攝，好好保重，早日平安回台灣。

曾聖光的太太黃麗珍則透露，先生個性正直且很有正義感，當過5年陸軍，俄烏戰爭開戰後，退伍1年的他就一直想赴烏加入志願兵行列，曾因擔心安全阻止過，但先生意念仍很堅定，「現在腦中一片空白，我要連夜趕回花蓮吉安鄉老家陪伴公公、婆婆，再討論如何處理後事。」

▼曾聖光當過5年陸軍。（圖／翻攝臉書）

