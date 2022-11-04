華信航空旅展限定！國旅自由行2天1夜「3千有找」　APP購票75折

▲華航集團疫後首度參加旅展，華信推出國旅自由行2天1夜3千有找。（圖／華信航空）

記者李姿慧／台北報導

2022 ITF台北國際旅展今(11/4)日起連4天登場，華航集團疫後首度參展，華信航空推出旅展限定優惠，包括手機APP購票75折、離島或花東自由行2天1夜2999元起，搭飛機玩花東3千有找。

華信航空目前飛航台北-台東、台北-金門、台北-澎湖、台中-金門、台中-澎湖、台中-花蓮、以及高雄-金門、高雄-澎湖、高雄-花蓮等9條國內航線。

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配合ITF旅展，華信航空祭出超殺優惠，華信航空表示，即日起至11/13止，使用華信手機APP購買全航線機票，只要輸入折扣碼「ITFMDA」，立即享有75折優惠，限量1000個名額，先搶先贏。

▲華航集團疫後首度參加旅展，華信推出國旅自由行2天1夜3千有找。（圖／華信航空）

華信航空也推出旅展限定優惠，華信航空表示，旅展自由行2天1夜每人只要2,999元起，再加碼贈送各地特色伴手禮，包括「澎湖Send風趣、探索秘境金門、台東美食季、IG美照玩花東」機加酒行程，2天1夜3千元有找，現場購買立即享限定優惠。

配合金門大橋10月30日正式通車，華信航空在現場攤位布置最新最夯打卡景點—金門大橋，參觀民眾完成臉書/IG打卡按讚分享，即可獲好禮包，主舞台區每日舉辦有獎徵答，將有限量版華信ATR飛機模型、精美飛機造型鑰匙圈及各地特色伴手禮等贈品。

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