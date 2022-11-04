ATM領千鈔「刷一排00000」 　幸運男見2字母更狂！行家嗨喊：1萬收

▲千鈔流水號刷一排0，讓原PO狂喊好特殊。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

大家領錢時，會瞄一下鈔票流水號嗎？一名男網友驚呼，最近拿到富有「台灣滿滿價值」的幸運千鈔，開頭是TW字母，後面則是刷一排0，而原PO根本捨不得花掉，「第一次拿到這麼多0000的鈔票！」文章引發炸鍋討論，有網友更霸氣喊價「1萬收！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》驚訝表示，最近從ATM提領千鈔時，好奇看了一眼鈔票流水號，讓他直呼好幸運「第一次拿到這麼多0000的鈔票！」

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畫面可見，兩張千鈔是連號，分別為「TW000009HR」與「TW000010HR」，讓原PO越看越起勁，決定要收藏當傳家寶，「沒有要問價值啦～沒有要賣！」

文章被轉貼到爆料公社後，引來2.1萬名網友笑虧，「很有價值喔！五百元收」、「哇，你這張超稀有的，在台灣價值1000欸」、「這沒什麼價啦～大概1千吧，有價值的，早被銀行的給抽走了，一般民眾要拿到特殊號的...難」、「沒意外的話！這兩張明顯是限量款，也很有保值率，10年後肯定有2千元的價值」、「還是TW耶台灣，如果是我在ATM遇到，我會接著領連號的」，其中還有人霸氣喊話「1萬收！」

留言串中，一票網友也分享拿到特別的流水號，「我的都是1」、「差點花掉866666」、「我有LV的」、「我也很多0」、「我也收藏一張555888」、「之前有幾張0888888，但花掉了」。

事實上，過去也有網友拿到一張百鈔，流水號非常特殊又吉利「FT888888XH」，一度有人喊價「36萬收、面交」，甚至強調「時間你決定，地點警察局，一堆人說我P圖，那就約警察局，警察當證人」，至於真實性則劃上問號。

▲888888刷一排，網友拿到罕見百鈔。（圖／翻攝爆廢公社）

▲9張吉利鈔票，最後1萬2788元出售。（圖／翻攝台灣銀行官網）



過去「888888」流水號鈔票確實具有收藏性，央行在11月熱騰騰公布新台幣「特殊號碼鈔券拍賣組別及底價明細表」，其中字軌KX-DN「111111」、「222222」、「333333」、「444444」、「555555」、「666666」、「777777」、「888888」、「999999」共9張，底價為1800元，而最後有民眾以1萬2788元得標。

有趣的是，央行首次拍賣特殊號碼鈔券是在2012年9月，當時準備74組「三開典藏版」（3張不裁切的建國百年100元券）；其中編號「QU888888AL」的三開典藏版，以68萬8888元天價標脫，目前依舊保持史上單筆最高價紀錄。至於單張最高投標倍數，則是在2013年5月2次標售時，有一張「888888」的6連號100元券，最後以面額的153.6倍、高達1萬5360元的高價標出，為歷年最高紀錄。