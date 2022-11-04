　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

ATM領千鈔「刷一排00000」 　幸運男見2字母更狂！行家嗨喊：1萬收

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲千鈔流水號刷一排0，讓原PO狂喊好特殊。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

大家領錢時，會瞄一下鈔票流水號嗎？一名男網友驚呼，最近拿到富有「台灣滿滿價值」的幸運千鈔，開頭是TW字母，後面則是刷一排0，而原PO根本捨不得花掉，「第一次拿到這麼多0000的鈔票！」文章引發炸鍋討論，有網友更霸氣喊價「1萬收！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》驚訝表示，最近從ATM提領千鈔時，好奇看了一眼鈔票流水號，讓他直呼好幸運「第一次拿到這麼多0000的鈔票！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面可見，兩張千鈔是連號，分別為「TW000009HR」與「TW000010HR」，讓原PO越看越起勁，決定要收藏當傳家寶，「沒有要問價值啦～沒有要賣！」

文章被轉貼到爆料公社後，引來2.1萬名網友笑虧，「很有價值喔！五百元收」、「哇，你這張超稀有的，在台灣價值1000欸」、「這沒什麼價啦～大概1千吧，有價值的，早被銀行的給抽走了，一般民眾要拿到特殊號的...難」、「沒意外的話！這兩張明顯是限量款，也很有保值率，10年後肯定有2千元的價值」、「還是TW耶台灣，如果是我在ATM遇到，我會接著領連號的」，其中還有人霸氣喊話「1萬收！」

留言串中，一票網友也分享拿到特別的流水號，「我的都是1」、「差點花掉866666」、「我有LV的」、「我也很多0」、「我也收藏一張555888」、「之前有幾張0888888，但花掉了」。

事實上，過去也有網友拿到一張百鈔，流水號非常特殊又吉利「FT888888XH」，一度有人喊價「36萬收、面交」，甚至強調「時間你決定，地點警察局，一堆人說我P圖，那就約警察局，警察當證人」，至於真實性則劃上問號。

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲888888刷一排，網友拿到罕見百鈔。（圖／翻攝爆廢公社）

▲9張吉利鈔票，最後萬元出售 。（圖／翻攝台灣銀行官網）

▲9張吉利鈔票，最後1萬2788元出售。（圖／翻攝台灣銀行官網）

過去「888888」流水號鈔票確實具有收藏性，央行在11月熱騰騰公布新台幣「特殊號碼鈔券拍賣組別及底價明細表」，其中字軌KX-DN「111111」、「222222」、「333333」、「444444」、「555555」、「666666」、「777777」、「888888」、「999999」共9張，底價為1800元，而最後有民眾以1萬2788元得標。

有趣的是，央行首次拍賣特殊號碼鈔券是在2012年9月，當時準備74組「三開典藏版」（3張不裁切的建國百年100元券）；其中編號「QU888888AL」的三開典藏版，以68萬8888元天價標脫，目前依舊保持史上單筆最高價紀錄。至於單張最高投標倍數，則是在2013年5月2次標售時，有一張「888888」的6連號100元券，最後以面額的153.6倍、高達1萬5360元的高價標出，為歷年最高紀錄。

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
台南廚師擁1000萬存款　加LINE群組投資全被騙光
資深男星錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人
快訊／台中育兒租金再加碼！有0-12歲小孩最高1萬2　1.5
快訊／求職詐騙2男1女被虐死！　死因曝光
畫面曝光！警大校長跟角頭去招待所　還有傳播妹同歡
快訊／鄭家純輸了！　法院判賠90萬元
快訊／國1南下事故！5車撞一團　嚴重回堵3公里
熟女開G-Class出事了！　2車直接撞...心痛畫面曝
夏于喬、鬼鬼AV主打「現役人妻」！　性感封面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

14專家認可高端效力　王必勝：將公布會議紀錄「委員名單匿名」

北市高中開啟美國大學之門　明年起線上選修課可抵免學分

快訊／台中育兒租金再加碼！有0-12歲小孩最高1萬2　1.5萬戶受惠

ATM領千鈔「刷一排00000」 　幸運男見2字母更狂！行家嗨喊：1萬收

閨蜜玩IG吸珍珠濾鏡！　他誇讚「1句話」女友氣到要分手

活到老學到老！2022微笑樂齡嘉年華　11／12熱鬧登場

狂跳健身操！女大生「尿液變紅」就醫驚：差點終身洗腎

嚇！新自強號進站一開門「4節車廂還在月台外」　台鐵：檢討疏失

黃珊珊酸高端保住EUA「不意外」　王必勝回擊：高端戰士身體都健康

秋冬病毒流行狀況曝！採購新冠流感二合一疫苗？　羅一鈞給答案

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

謝金燕加入《來吧！營業中2》！　合體原子少年、Hold住姐激火花

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

14專家認可高端效力　王必勝：將公布會議紀錄「委員名單匿名」

北市高中開啟美國大學之門　明年起線上選修課可抵免學分

快訊／台中育兒租金再加碼！有0-12歲小孩最高1萬2　1.5萬戶受惠

ATM領千鈔「刷一排00000」 　幸運男見2字母更狂！行家嗨喊：1萬收

閨蜜玩IG吸珍珠濾鏡！　他誇讚「1句話」女友氣到要分手

活到老學到老！2022微笑樂齡嘉年華　11／12熱鬧登場

狂跳健身操！女大生「尿液變紅」就醫驚：差點終身洗腎

嚇！新自強號進站一開門「4節車廂還在月台外」　台鐵：檢討疏失

黃珊珊酸高端保住EUA「不意外」　王必勝回擊：高端戰士身體都健康

秋冬病毒流行狀況曝！採購新冠流感二合一疫苗？　羅一鈞給答案

「造好新台東」劉櫂豪競選文宣吸睛　5大面向造好新台東

狂威「重生」台灣大賽打頭陣準備好了！警戒兄弟3左打

負責療癒病人！「貓醫生」鑽懷裡乖巧給摸　床榻陪阿嬤復健

想改變仍原地踏步！　專家揭1心態不改：有初心也沒用

【廣編】喝得到的世界級鮮乳　林鳯營連續7年榮獲國際SQF認證

金鐘獎知名主持人被爆「雙面人」　攝影師挨告加重誹謗結局出爐

14專家認可高端效力　王必勝：將公布會議紀錄「委員名單匿名」

「日規Corolla Cross」傳暫停接單　產能不足、候車期影響小改款

歐美塞港改善　SCFI本周跌幅加高至6.98%、美西線最低運價1350美元

兄弟洋將人選開會到深夜　助總說明決擇原因

遭垂空中電線驚悚勒頸　女騎士凌空飛起重摔地

生活熱門新聞

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

今越晚越冷！　重症醫警告「雙毒來了」：死亡風險增2倍

手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞

三寶違停拒配合　群警對峙喊下車

「UNIQLO、NET」料質誰最頂　一票人選它

3縣市豪大雨！　北台灣越晚越濕冷16℃

正妹實況主「脫衣擠出一杯」竄紅　36秒晃爆你的畫面

溫度今起溜滑梯！「下周這2天雨彈最猛」　放晴回暖時間曝

無照開保時捷違停　屁孩嗆警「有種就開槍」

90歲翁過世　醫師揭看護舉動惹人鼻酸

正妹「野外求生」搭避難所　彎腰巧曝流量密碼

更多熱門

相關新聞

他花110萬台幣買20萬「舊美鈔」　假的啦

他花110萬台幣買20萬「舊美鈔」　假的啦

北市中正一分局介壽路派出所日前接獲線報，有民眾前往銀行兌換美金，但被銀行發現所持的2萬元美金都是假鈔，警方循線追查，發現幕後1名男子涉嫌重大，在桃園地區將人逮捕，男子則辯稱，花110萬台幣兌現20萬美金（等同於台幣640萬台幣)，自己也是受害者。

中西醫合療內外兼顧　兩相融合突破醫療極限

中西醫合療內外兼顧　兩相融合突破醫療極限

掏500元付咖啡錢「店員秒嘆氣」　妹子傻了

掏500元付咖啡錢「店員秒嘆氣」　妹子傻了

台北金融科技展倒數！亮點搶先看　全台首例電支買基金將登場　

台北金融科技展倒數！亮點搶先看　全台首例電支買基金將登場　

掌握價格和價值變化　獲利的關鍵

掌握價格和價值變化　獲利的關鍵

關鍵字：

千鈔鈔票流水號幸運特殊台銀價值收藏

讀者迴響

熱門新聞

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

幫澎恰恰還債！林秉文涉洗錢300萬交保

蕭煌奇罕見摘下墨鏡「亮出真面目」！

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

歐陽娜娜爆同居大2歲男星！　他光上身出門倒垃圾

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

閃亮亮衣服脫一半「破尺度炸出南半球」！

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

厄文正式道歉　美媒：籃網生涯已告終

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

即／中壢32人求職遭囚禁　3人遭虐死屍體扔山區

傳台積電「美員工」結訓返國！他揭內幕

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面