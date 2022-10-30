疫情驗證中醫藥價值！中西醫合療內外兼顧　突破醫療極限

▲花蓮慈濟醫院中醫部在衛生福利部中醫藥司與中醫師公會全國聯合會的指導下，主辦2022國際中西醫藥學術論壇。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

經過實證醫學及科學驗證，中醫藥的「神奇面紗」逐漸被揭開，越來越多中醫理念及中醫藥被證實並且應用在臨床醫療，尤其是在近年疫情影響下，中醫藥也獲得了很大的防疫成果。為了加速推動中西醫藥的交流，花蓮慈濟醫院中醫部在衛生福利部中醫藥司與中醫師公會全國聯合會的指導下，主辦2022國際中西醫藥學術論壇，10月29、30日透過雲端及實體的方式，分享中西醫合療及中西醫藥的最新研究趨勢與成果。

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▲花蓮縣衛生局局長朱家祥分享自己使用中醫藥防疫的經驗。

兩天的中西醫藥論壇，集合了中醫內科、婦科、兒科、傷科及針灸等五個重要醫學會，以及宜花東三縣的中醫師公會…等單位，報名人數近兩百人；包含印度與以色列在內，邀請了海內外近三十位專家與臨床醫療團隊分享。花蓮縣衛生局局長朱家祥表示，經過這次疫情的影響，有很多花蓮的鄉親，包含他自己都受到中醫藥的幫助，確診過後在接受醫療的同時搭配使用淨斯本草飲，緩解了染疫後的症狀，很期待中西醫的合作成果能幫助到更多需要的民眾。

▲花蓮慈院院長林欣榮分享應用中西醫合療的經驗。

論壇首日就由第一屆中醫藥發展獎－玉階獎得主，花蓮慈院院長林欣榮院長開場引言，還特別邀請了台灣第一位中醫博士，並在2022年7月成為台灣首位憑藉中醫藥成就獲選為中央研究院院士的林昭庚博士；以及花蓮慈院中醫副院長何宗融進行本次大會的重點專題演講，分享「針灸的過去、現在、未來」，還有花蓮慈院中西醫發展願景。

▲台灣首位以中醫領域獲得中央研究院院士的林昭庚博士，分享針灸的過去、現在與未來。

花蓮慈院院長林欣榮表示，許多難症、重症都是因為在傳統醫療方式中，遇到了很多瓶頸與困難，但是透過中西醫合療的方式，可以汲取西醫與中醫的長處，兼顧內外，積極治療的同時，也能加強身體的調養，以癌症與腦部外傷、中風等方面為例，常常能突破原有的極限，得到更好的治療成果。

▲花蓮慈院院長林欣榮頒發顧問聘書給林昭庚博士。

論壇中，有中醫藥司蔡素玲簡技分享最新的中醫中藥發展計畫，還有包含淨斯本草飲對神經性退化性疾病的神經保護作用及治療潛力、抗癌的多效性、憂鬱症輔助治療等最新研究成果；當歸小分子標靶藥物治療惡性腦瘤；中草藥抗癌……等中醫藥臨床研究成果，還有醫療團隊分別從中醫、西醫及護理的角度，來分享中西醫合療的急性後期照護計畫經驗。

▲花蓮慈院中醫副院長何宗融分享花蓮慈院中西醫合療的成果與願景。

「以人為本，是醫療的核心。」何宗融副院長表示，不論是中醫還是西醫，都有其領域的專長與特色，目的都是為了病人好，所以，其實中醫跟西醫不光是不衝突，還可以很好的融合在一起。透過中西醫合療的模式，配合中醫藥的應用，醫療團隊的希望，就是讓難症不再難，重症不再無解，讓有需要的病人，都能得到適當的治療，早日康復。