桃園翁花110萬台幣買20萬「二戰舊美鈔」　託人到銀行兌換下場慘

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局介壽路派出所日前接獲線報，有民眾前往銀行兌換美金，但被銀行發現所持的2萬元美金都是假鈔，警方循線追查，發現幕後1名男子涉嫌重大，在桃園地區將人逮捕，男子則辯稱，花110萬台幣兌現20萬美金（等同於台幣640萬台幣)，自己也是受害者。

警方調查，北市中正區重慶南路上的台灣銀行9月底報案，有人持假美金兌換新台幣，警方當場逮捕換錢的54歲薛姓男子，又追查出薛是55歲的李姓男子教唆出面到銀行換錢。李到案後表示，86歲的俞姓友人因行動不便，所以拿2百張百鈔美金請其協助兌換。

▲他花110萬台幣買20萬「二戰舊美鈔」，託人兌換2萬元美金(紅圈)就被行員識破。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方10月底查出86歲的俞姓男子，並在桃園龍潭地區逮人。俞男到案後辯稱，因為行動不便所以才請李幫忙換錢，而假美金的來源，則是在2021年遇到1名張姓民眾，聲稱手上有一堆二戰留下的舊美鈔，且通過財政部、金管會、國安局以及中央銀行認證的美鈔。

張姓男子向俞男表示，身上有20萬美金，都是二戰時期留下來的舊款美鈔，以現在美金匯率兌換約折合台幣640萬元，俞男以110萬元向其收購，沒想到才交付2萬元的美金，就被銀行識破是假美鈔，3人被依偽造貨幣罪嫌移送地檢署偵辦。

▲俞姓男子聲稱買到假美鈔，請人協助匯兌時被銀行人員發現。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方呼籲，投資理財應循正常管道，切勿輕易聽信報酬明顯不合理之投資陷阱，另提醒不要收受來路不明之貨幣，若對貨幣真偽有疑慮應請銀行幫忙處置，切勿抱持僥倖心態繼續使用，以免觸法。也將持續追查假美金的不法來源。