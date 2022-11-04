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「女友1部位」狂飄死鼠腐臭味　拒看醫生！男友聞到吐：很想哭

私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO委屈直呼，女友回家，人還沒出現，腳臭味就狂飄。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「叫她去看醫生也不要，相信一堆偏方！」一名男網友哀號，女友光鮮亮麗背後，就是有雙臭腳丫，且老是相信偏方亂擦東西，原PO甚至誇張形容「跟死掉的老鼠腐爛味一樣！」文章曝光後，一票老司機不禁笑虧「我正在吃飯耶，看到這篇我都快吐了」、「女友是上岸的魚嗎！」

一名男網友在臉書《靠北女友2.0》抱怨，時常聽聞有人抱怨另一半下體有臭味，而原PO崩潰的是「我女友也是臭，但是臭的點是在腳。」原PO更忍不住開罵，「X的，跟死掉的老鼠腐爛味一樣！」

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原PO哀號，就連女友換新鞋、新襪子，雙腳仍會飄散陣陣噁臭味，接著誇張形容「每次回來，還沒聽到聲音先聞到臭味，真的很哭欸。」

原PO也加碼爆料女友暗黑史，某次她當閨蜜的伴娘，怎料一脫鞋進對方家裡，就被叫去洗腳，「真的是有夠丟臉。」無奈原PO如何勸說，女友就是千百個不願意去看醫師治療，讓原PO整個懷疑人生，「女友相信一堆偏方，依然臭！真的是有夠臭！」

文章曝光後，一票網友哭笑不得回應，「這個可以，夠靠北！有沒有考慮請她幫你醃個幾條魚試試？」「我正在吃飯耶，看到這篇我都快吐了」、「女友是上岸的魚嗎」、「愛她，就要愛她的臭」、「你還不是依然身體很誠實的抬腳了」、「你女友是廣志嗎」。

有內行人建議，「可以先了解是單純很會流腳汗還是黴菌感染？買藥給她擦，不可用沐浴乳跟肥皂洗腳，鞋子不可每天穿同一雙，襪子要穿吸濕排汗的材質，最好是每天兩雙替換」、「夏天去踩乾熱的沙灘～鞋子襪子全換掉」、「襪子每天換兩雙，鞋子也要放除腳臭的粉，應該是可以改善，襪子的材質也是很重要」。

▼網友也傻眼了。（圖／翻攝靠北女友2.0）

▲▼ 。（圖／翻攝靠北女友2.0）

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