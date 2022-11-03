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下班返家發現愛犬及現金遭竊　南警追查前女友涉案送辦

▲34歲的翁女被控侵入前男友住處，竊取貴賓犬及其放於房間之夾克口袋內2萬元現金，被警方查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲34歲的翁女被控侵入前男友住處，竊取貴賓犬及其放於房間之夾克口袋內2萬元現金，被警方查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南許姓民眾下班返回河中街住處時，發現眷養9年多之貴賓愛犬及其放於房間之夾克口袋內2萬元現金遭竊，急忙跑到二分局海安派出所報案，經海安所警員黃游成受理後，到場勘察並調閱周邊商家民宅監視器來逐一比對，循線查出被害人翁姓前女友涉案，翁女歸還狗狗，但知認有行竊犯行，全案依竊盜罪嫌法辦。

警方發現2022年10月案發當日下午2時30分許，有兩名女子騎乘機車出入巷道，且離開時機車前方踏板還看到有1隻毛小孩之影像，經請被害人前來指認發現係其翁姓前女友偕同女性友人，共乘機車前來男友住處，且翁女未經同意即擅將貴賓狗載走。翁女事後得知員警已掌握其身分，急忙將貴賓愛犬歸還男友，並於11月2日下午立即至派出所到案說明。

▲34歲的翁女被控侵入前男友住處，竊取貴賓犬及其放於房間之夾克口袋內2萬元現金，被警方查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲被害人許男尋回愛犬，歡喜至派出所道謝。

員警調查發現，許男及住台南市北區的34歲翁女原為男女朋友，分手後翁女疑因思念共同眷養之貴賓愛犬，竟趁許男工作未在家之際，持之前未歸還之鑰匙逕自跑進許男住處，將黑白相間之可愛貴賓犬及前男友放於夾克口袋內之2萬元現金拿走，許男返家後發現遭竊急忙報案。之後經調閱影像指認確認犯嫌後，翁女得知員警已展開查緝，始慌張將貴賓犬送還男友，並立即至派出所到案說明，翁女稱她用鑰匙開門將貴賓狗帶去看獸醫，但否認有竊取許男房內夾克的2萬元現金情事。翁女雖否認行竊，惟因被害人指證歷歷，警方依竊盜罪嫌函送法辦。

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