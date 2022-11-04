　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勸「不要亂丟菸蒂」竟遭暴打　清潔工肋骨斷裂腹腔大失血亡

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名劉姓男子今年4月間在員林市1處大樓前抽完菸亂丟菸蒂，不爽被63歲吳姓清潔員提醒規勸，朝他揮拳爆打，打到倒地還是不放過，吳男被打後硬撐著上班，10天後住進加護病房，因為肋骨斷裂內出血緊急開刀，6月底不幸過世，令家屬相當的悲痛。

從監視器影像中，可以看到這起案件發生於4月18日上午11點多，吳男正在整理環境，當時劉男正大口吸著菸，下一步順手把菸蒂往外丟，轉頭就走，吳男隨即前往提醒，「菸蒂不要亂丟」，沒想到下一步，劉男隨即一陣狂毆，打到倒地，還是朝他腹部胸部挨拳，一旁還有清潔員及民眾皆目擊這凶狠的一幕。

▲劉男亂丟菸蒂。（圖／民眾提供）

▲劉男亂丟菸蒂。（圖／民眾提供）

▲劉男亂丟菸蒂。（圖／民眾提供）

▲吳男住進加護病房。（圖／民眾提供）

吳男的女兒在電訪中說，被打當下，老實的爸爸，為了息事寧人沒有報警，返家後直喊痛，有去看醫生吃藥，接下來的幾天也如常去上班，但身體的疼痛卻日漸加遽，至4月28日已經撐不住了，疼痛到叫救護車送醫院，內出血肋骨斷裂感染嚴重，緊急開刀住進加護病房，2個月後因左側膿胸、腹部鈍挫傷、腹腔膿瘍及多重器官衰竭、腸缺血壞死而亡。

面對爸爸忽然驟逝，還留有一大筆200多萬元的醫藥費，當家屬向勞保局申請職災補助時，竟被回以「屬病逝不予給付」駁回，不予以補助，面對種種突如其來的壓力，壓垮了吳男一家，吳男女兒至今仍無法置信，慈愛的父親就這樣走了，而面對檢警，劉男他也以只有打手腳，有躁鬱症帶過，未探視過躺在醫院的父親，如今整起案件已經進入檢方偵查階段，家屬哭著說，希望司法能還給爸爸一個公道，已慰爸爸在天之靈。

▲劉男亂丟菸蒂。（圖／民眾提供）

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／21歲女大生三重陸橋突墜落　頭破爆血
歐陽娜娜爆新戀情！同居「大2歲男星」　他裸上身被拍
厄文正式道歉了！　美媒：籃網生涯已經告終
快訊／丫頭婆婆癌逝！　警政署前署長王卓鈞妻子享壽68歲
澎恰恰金主秘密金庫曝！　警驚：開銀行了
15歲少女失蹤8天　「1杯珍珠奶茶」釣到她
快訊／警大校長爆與黑道出入招待所　徐國勇下令徹查
爆乳妹排排站哭了！　高雄「選妃名店」又被抄
蕭煌奇罕見摘墨鏡自拍「亮出真面目」！　1.7萬人朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／大四女學生三重陸橋突墜落　頭破爆血命危搶救中

拒盤查！台東BMW男狂催油門　險撞員警譙三字經...妨害公務送辦

查選舉不實謠言　「影射貪污+造謠」屏東警方移送5案

警政署前署長王卓鈞妻子罹癌　不敵病魔今晨離世享壽68歲

桃園婦騎機車買菜　流浪60公里深夜頭份迷路...暖警助返家

澎恰恰恩人秘密金庫曝！藏2億虛擬幣+現金4284萬　警驚：開銀行了

橫向3連撞！臨停路邊突撐傘開車門　害人「烏龜翻」橫躺路中

車門把手黏黏的！他下車接國小兒下課　回頭驚見快乾膠繞一圈

老師海綿擦女兒臉！母罵「老巫婆」大鬧幼園　嗆：讓你開不成

強吻老闆娘還伸舌頭　餐廳廚師挨告強制猥褻...竟辯「愛護晚輩」

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

謝金燕加入《來吧！營業中2》！　合體原子少年、Hold住姐激火花

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

快訊／大四女學生三重陸橋突墜落　頭破爆血命危搶救中

拒盤查！台東BMW男狂催油門　險撞員警譙三字經...妨害公務送辦

查選舉不實謠言　「影射貪污+造謠」屏東警方移送5案

警政署前署長王卓鈞妻子罹癌　不敵病魔今晨離世享壽68歲

桃園婦騎機車買菜　流浪60公里深夜頭份迷路...暖警助返家

澎恰恰恩人秘密金庫曝！藏2億虛擬幣+現金4284萬　警驚：開銀行了

橫向3連撞！臨停路邊突撐傘開車門　害人「烏龜翻」橫躺路中

車門把手黏黏的！他下車接國小兒下課　回頭驚見快乾膠繞一圈

老師海綿擦女兒臉！母罵「老巫婆」大鬧幼園　嗆：讓你開不成

強吻老闆娘還伸舌頭　餐廳廚師挨告強制猥褻...竟辯「愛護晚輩」

中信盃黑豹旗／去年哭過不甘心　復興女投最後一次先發沒遺憾

林氏璧／亞洲XBB家族持續增加　1月迎下波疫情言之過早

《戰神：諸神黃昏》海外評分10／10刷整排　網友：PTSD怕爆

網路民調黃偉哲壓倒性領先　施政魄力獲民眾肯定

國際旅展登場！　華航A321neo客機概念打造展場

歐陽娜娜驚爆新戀情！同居「大2歲男星」　他光上身出門倒垃圾

高雄人哭了！入秋空品最差「霧霾吞掉大樓」　環保局出手了

直擊／旅展便宜機票搶翻！「這2國」最夯　民眾嗨喊：比以前優惠很多

結婚18年淪乾癟大媽！她離婚後「絕地變身」成辣妹　驚人對比曝光

快訊／大四女學生三重陸橋突墜落　頭破爆血命危搶救中

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

社會熱門新聞

幫澎恰恰還債！林秉文嫌洗錢300萬交保

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

澎恰恰恩人幕後大咖曝　名模錢帥君富商老公列首謀

開太慢被按喇叭　駕駛撞飛騎士

看上14歲鮮肉同事！她忍不住硬上　下場超慘

即／詐騙集團中壢囚虐32人　警破門攻堅

勸「不要亂丟菸蒂」　清潔工遭暴打失血亡

債務談判爆衝突！新店15歲少年遭砍躺血泊

保時捷違停嗆：有種開槍！　無照屁孩討拍芭比Q了

澎湖轎車翻覆！29歲媽慘死　4歲幼女、好友受傷送醫

藝人陳仙梅國道遭追撞　貼文「沒耽誤通告！」

男大生叭一聲秒被汽車撞噴掰咖　無良駕駛：撿手機

老司機哭哭！高雄「選妃名店」又被抄

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

更多熱門

相關新聞

即／高鐵男旅客突倒地失去心跳

即／高鐵男旅客突倒地失去心跳

最新消息！高鐵左營站傳出乘客昏迷，一名男子在車廂內不明原因突然倒地無呼吸心跳，高鐵護理師緊急到場協助CPR，救護人員後續也到場協助將男子送醫。

警大校長陳檡文遭爆跟角頭共赴招待所　侯友宜：我不太了解

警大校長陳檡文遭爆跟角頭共赴招待所　侯友宜：我不太了解

攜手8位參選新人做薑餅屋　侯友宜力挺：年輕人願意犧牲奉獻

攜手8位參選新人做薑餅屋　侯友宜力挺：年輕人願意犧牲奉獻

20歲男回收場行竊失風　鈔票沿途狂掉

20歲男回收場行竊失風　鈔票沿途狂掉

高端EUA通過遭疑為選舉　蘇貞昌：選舉不要搞到這種程度

高端EUA通過遭疑為選舉　蘇貞昌：選舉不要搞到這種程度

關鍵字：

清潔工毆打員林影音

讀者迴響

熱門新聞

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

幫澎恰恰還債！林秉文嫌洗錢300萬交保

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

閃亮亮衣服脫一半「破尺度炸出南半球」！

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

蕭煌奇罕見摘下墨鏡「亮出真面目」！

傳台積電「美員工」結訓返國！他揭內幕

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

76歲資深女星「牽小40歲男友」放閃！　情侶裝約會

司機送貨吃泡麵　脫口罩罰8千

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面