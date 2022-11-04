勸「不要亂丟菸蒂」竟遭暴打　清潔工肋骨斷裂腹腔大失血亡

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名劉姓男子今年4月間在員林市1處大樓前抽完菸亂丟菸蒂，不爽被63歲吳姓清潔員提醒規勸，朝他揮拳爆打，打到倒地還是不放過，吳男被打後硬撐著上班，10天後住進加護病房，因為肋骨斷裂內出血緊急開刀，6月底不幸過世，令家屬相當的悲痛。

從監視器影像中，可以看到這起案件發生於4月18日上午11點多，吳男正在整理環境，當時劉男正大口吸著菸，下一步順手把菸蒂往外丟，轉頭就走，吳男隨即前往提醒，「菸蒂不要亂丟」，沒想到下一步，劉男隨即一陣狂毆，打到倒地，還是朝他腹部胸部挨拳，一旁還有清潔員及民眾皆目擊這凶狠的一幕。

▲劉男亂丟菸蒂。（圖／民眾提供）

▲吳男住進加護病房。（圖／民眾提供）

吳男的女兒在電訪中說，被打當下，老實的爸爸，為了息事寧人沒有報警，返家後直喊痛，有去看醫生吃藥，接下來的幾天也如常去上班，但身體的疼痛卻日漸加遽，至4月28日已經撐不住了，疼痛到叫救護車送醫院，內出血肋骨斷裂感染嚴重，緊急開刀住進加護病房，2個月後因左側膿胸、腹部鈍挫傷、腹腔膿瘍及多重器官衰竭、腸缺血壞死而亡。

面對爸爸忽然驟逝，還留有一大筆200多萬元的醫藥費，當家屬向勞保局申請職災補助時，竟被回以「屬病逝不予給付」駁回，不予以補助，面對種種突如其來的壓力，壓垮了吳男一家，吳男女兒至今仍無法置信，慈愛的父親就這樣走了，而面對檢警，劉男他也以只有打手腳，有躁鬱症帶過，未探視過躺在醫院的父親，如今整起案件已經進入檢方偵查階段，家屬哭著說，希望司法能還給爸爸一個公道，已慰爸爸在天之靈。