確診者居隔5天「半數仍有傳染力」　台大醫：好處比壞處多

記者黃翊婷／綜合報導

確診者隔離天數確定縮短，11月7日先實施7+n，11月14日再縮短為5+n，不過，確診者居隔5天之後，快篩陽性者仍有4、5成的人具有傳染力，引發各界討論。台大醫院小兒感染科醫師黃立民表示，這樣做確實會增加一點社區風險，但整體看來好處還是比壞處多。

▲國內疫情逐漸趨緩。（資料照／記者林敬旻攝）

現行確診者隔離制度為7+7，前7天為居家照護，必須隔離，後7天則是自主健康管理，可以外出，但要避免聚會、聚餐。指揮中心昨日（3日）宣布將縮短確診者的隔離天數，11月7日先實施7+n，11月14日再縮短為5+n。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，先前將居隔天數從10天縮短到7天，確診者居隔7天還是有1成的傳染力，考量到疫情正在逐漸趨緩，因此決定做出調整，確診者居隔5天之後，若快篩陽性，大約還有4、5成的傳染力，但病毒量已經下降，再配合後續的自主健康管理，仍可以降低病毒在社區中傳播的情況發生。

▲非重症確診者自主健康管理天數說明。（圖／指揮中心提供）

指揮官王必勝也強調，確診者隔離5天之後就可以出門，快篩陽性者只是加強自主健康管理，有傳染力但很弱。發言人莊人祥進一步解釋，當結束隔離之後，不管快篩陰性或陽性，都可以外出，但如果快篩結果為陽性，仍要進行自主健康管理，期間有5項應遵守事項要注意：

1、自主健康管理期間均可外出，不以快篩結果為限制，並須全程佩戴口罩。

2、應避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定對象之場所。

3、禁止聚餐、聚會等近距離或群聚型活動。

4、如須前往醫院陪病、探病、就醫或檢查等，請遵守現行醫療應變措施。

5、有症狀者如有就醫需求，禁止搭乘大眾交通運輸工具。

台大醫院小兒感染科醫師黃立民表示，將確診者居隔天數縮短為5天，雖然會增加一點社區風險，但整體看來可以釋放出很多自由人力，例如讓有需求者提早回到職場，好處還是多於壞處，相信民眾的自主能力也都能做好防護，只是接下來為流感季節，確診者隔離天數短期之內應該是不會再縮短了。