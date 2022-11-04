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頂級質感髮品「極沙龍」系列誕生　森歐黎漾「小黑瓶」逆齡喚黑　褐澡持色更亮麗

▲▼沙龍級「森歐黎漾小黑瓶」系列新上市。（圖／記者周宸亘攝）

▲森歐黎漾SAHOLEA新推出極沙龍雪絨花逆齡系列（黑色）與極沙龍褐藻光燦持色系列（粉色）。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

生活壓力大，就連20幾歲年輕網友都遇到「頭頂突然出現灰白髮」！「初老髮」徵兆出現要怎麼提升頭皮和頭髮健康，是現代人最想解決的困擾，許多人喜愛的森歐黎漾SAHOLEA新推出「極沙龍雪絨花逆齡」系列，特別與專業沙龍共同開發，加入冰峰雪絨花、歐洲專利仿生胜肽Silverfree™等頂級配方，改善有微量灰白髮、頭皮乾燥缺水、髮絲脆弱易斷等初老髮質困擾，恢復秀髮年輕力。

四步驟啟動髮絲喚黑年輕力：https://mwf.one/n6LyT

▲▼沙龍級「森歐黎漾小黑瓶」系列新上市。（圖／記者周宸亘攝）

▲森歐黎漾SAHOLEA極沙龍雪絨花逆齡系列加入冰峰雪絨花、歐洲專利仿生胜肽Silverfree™等頂級配方。

▲▼森歐黎漾,SAHOLEA,極沙龍雪絨花。（圖／資料照）

▲「森歐黎漾小黑瓶」，針對頭皮、髮絲初老量身打造的喚黑豐盈養護精華。（圖／Shutterstock、記者周宸亘攝）

養出一頭健康黑髮揮別蒼老白髮從頭皮養護開始，「森歐黎漾小黑瓶」極沙龍雪絨花逆齡胜肽養髮精華，便是針對頭皮、髮絲初老量身打造的喚黑豐盈養護產品，添加多種深層滋養成分，阿爾卑斯山極地淬鍊「冰峰雪絨花」，為頭皮注入青春能量，歐洲專利「仿生胜肽Silverfree™」，展現自然亮麗髮色，最特別的是含有微分子玻尿酸及植萃甘草素，小分子結構深入修護頭皮肌膚，緩解初老頭皮常發生的乾燥缺水，提供長效保濕，同時舒緩頭皮不適。使用方式也很簡單，只要在洗髮後擦乾髮上多餘水分，將頭皮分6區，每區使用1/3管至半管的用量，再以指腹按摩頭皮幫助吸收，不需要另外沖洗，即可舒緩日常壓力及外界傷害帶來的頭皮初老現象，啟動秀髮年輕力！

喚黑小黑瓶　頭皮髮絲逆齡的秘密：https://mwf.one/n6LyT

▲▼沙龍級「森歐黎漾小黑瓶」系列新上市。（圖／記者周宸亘攝）

▲森歐黎漾小黑瓶在每次洗髮後使用，再以指腹按摩頭皮幫助吸收。

▲▼森歐黎漾,SAHOLEA,極沙龍雪絨花。（圖／資料照）

▲SAHOLEA新推出極沙龍褐藻光燦持色系列可改善染燙受損髮的困擾。（圖／Shutterstock、記者周宸亘攝）

想要像IG網美擁有美美的髮型髮色，常忍不住一直染髮燙髮，卻反而得到反效果，髮色不持久、髮質變得乾燥脆弱更是打擊自信。想要一頭蓬鬆感、光澤感的秀髮，從洗頭開始就要細心養護，尤其是習慣性染燙髮更要注意！森歐黎漾SAHOLEA新推出「極沙龍褐藻光燦持色」系列，專注改善染燙受損髮的困擾，全系列添加深海褐藻與微脂囊科技，以海洋修護能量與微脂囊構造包覆修護與護色成分，深入髮芯修護滋養，其中極沙龍褐藻光燦染彩護髮膜屬於補色髮膜，特別針對咖棕色系髮色設計，添加古埃及王室千年御用護髮聖品所羅門王油及大溪地梔子花油，深度修護乾燥受損、毛躁分岔，髮絲自然散發出柔順光澤，帶來沙龍級修護補色感，看到秀髮天天亮麗心情都更好了！

秋冬質感髮質髮色維持Tip：https://mwf.one/jEtHK

養護頭皮頭髮有更舒適又居家的方法！森歐黎漾SAHOLEA推出的極沙龍系列，不管是初老髮需要強健髮根賦活髮質年輕力，或是染後受損髮修護持色都照顧到了，最棒的是在家就能享受沙龍髮品，加上媲美頂級香氛的調香，讓髮絲、頭皮在日常洗護中感受到「深度」的照護，養出健康亮麗髮絲，展現出最理想的髮況。

雪絨花逆齡系列：https://mwf.one/n6LyT
褐藻光燦持色系列：https://mwf.one/jEtHK
品牌連結
FB @Saholea 森歐黎漾創新研發中心 IG @saholea.shl

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關鍵字：

森歐黎漾SAHOLEA極沙龍雪絨花

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