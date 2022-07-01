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洗頭像走進森林！蓬鬆髮救星植萃控油洗髮精　回購驚現大容量

▲▼森歐黎漾洗髮精。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏季最多人大推可控油又有療癒香氛的淨平衡洋甘菊系列，最近推出1000ml大容量。（圖／記者周辰亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

MIT植萃洗護品牌「森歐黎漾」針對控油、頭皮屑等髮質設計推出適合不同髮質的產品，夏季最多人大推可控油又有療癒香氛的淨平衡洋甘菊系列，每次都一組一組購入。近期有網友發現除了經典熱銷的480ml之外，原來也推出了1000ml環保大容量，讓許多愛用者表示，大罐用比較久，一次購足全家用，不上髮廊在家也能洗出清爽蓬鬆髮！

▲▼森歐黎漾洗髮精。（圖／記者周宸亘攝）

▲森歐黎漾淨平衡洋甘菊洗髮精和護髮素經典熱銷款是480ml。

有油頭困擾的網友表示，髮根容易出油扁塌，但是頭髮又有毛躁自然捲，處於兩種極端狀況，有些控油洗髮精，洗完整個髮質看起來很乾又澀，毛躁感更重反而很難做造型。分享使用森歐黎漾「淨平衡洋甘菊洗髮精和護髮素」的洗後心得，最滿意的是「蓬鬆感」，添加有機洋甘菊萃取、配方0矽靈，洗完頭皮感覺很清爽，髮根蓬鬆，髮尾又不會乾燥，即使睡了一整晚蓬鬆感也還不錯，簡單吹整就可以很有型，蓬鬆效果讓髮根立體度維持得很好，網友說「小跑步、小流汗都沒有影響」。

▲▼森歐黎漾洗髮精。（圖／記者周宸亘攝）

▲淨平衡洋甘菊控油洗髮精，0矽靈、0酒精、0人工色素，很適合夏天每天用。

▲▼森歐黎漾洗髮精。（圖／記者周宸亘攝）

▲淨平衡洋甘菊輕感護髮素，質地清爽，洗後髮質柔順不毛躁。

夏天一下就流汗，一般髮質族群也不敵高溫，只要離開冷氣房頭皮就會出油扁塌，「森歐黎漾粉」趁機換成更清爽控油的「淨平衡洋甘菊洗髮精和護髮素」，洗完頭皮乾爽感維持更久，髮質看起來還是很柔順，網友說「觀察頭皮之前這麼油，而且0矽靈洗起來很安心」、「是一罐可以讓我偷懶的洗髮精」，成分無酒精、無人工色素、弱酸pH值溫和洗淨無負擔，晚上睡前還聞得到淡淡的草本香味讓心情很放鬆，很適合夏天每天用。

溫和0矽靈！網友都推這款植萃控油洗髮精►https://mwf.one/ADh4t

▲▼森歐黎漾洗髮精。（圖／記者周宸亘攝）

▲淨平衡控油洗護日銷萬瓶回購率高，再推出環保大容量1000ml包裝。

疫情期間減少出門，不想天天洗頭，也適合使用淨平衡洋甘菊洗髮精，清爽蓬鬆都很持久，還選用清新木質調草本香氛，網友說「洗頭的時候很像走進森林裡感覺很放鬆」、「草本味道洗頭的時候按摩很舒服」，療癒香氛難以忘懷，起泡速度很快，對不喜歡洗頭的人來說，省時又洗得非常乾淨，可以多撐幾天，洗髮精添加有機洋甘菊與玻尿酸，維護頭皮油水平衡，網友說「隔兩天也沒有頭臭味，頭髮看起來還蠻清爽」。

▲▼森歐黎漾,植萃,控油。（圖／森歐黎漾提供）

▲適和一般髮質和油性髮質使用的淨平衡洋甘菊洗髮精，裡面添加洋甘菊，聞得到清新草本的味道。（圖／森歐黎漾提供，下同)

▲▼森歐黎漾,植萃,控油。（圖／森歐黎漾提供）

▲清新木質調草本香氛很療癒，網友說「洗頭的時候很像走進森林裡感覺很放鬆」。

淨平衡洋甘菊洗髮精、護髮素一起使用髮質效果最好，護髮素添加橄欖果油，深入髮芯重煥秀髮光澤，高濃度玻尿酸加上保養品級胺基酸，保濕補水修護受損髮，用完髮尾很柔順毛躁感大減，洗護組合一起用可控油兼保濕，因此森歐黎漾淨平衡洋甘菊系列，日銷萬瓶回購率高，現在除了480ml之外再推出環保大容量1000ml包裝，讓許多愛用者紛紛回購「買大罐的感覺比較划算」！

▲▼森歐黎漾洗髮精。（圖／記者周宸亘攝）

▲想長期持續使用又重視實惠的民眾，一定要直上1000ml大容量，一指下訂快速出貨送到家！

被網友推坑想感受夏日清爽潔淨、蓬鬆柔順感，首次嘗試建議可先選480ml版本，用過想要長期持續使用又重視實惠的民眾，一定要直上1000ml大容量，「好大罐、好划算、好好用」趁著回購的折扣活動，一次買齊全家需要的份量，一指下訂快速出貨送到家！

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森歐黎漾植萃控油

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