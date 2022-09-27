「灰白髮救星」！3步驟喚黑豐盈、強化髮色超高滿意度

▲賦活喚黑3步驟，在家養出一頭烏黑秀髮。（示意圖／Unsplash、記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

還在期待靠傳統食補養出一頭烏黑秀髮？小心把自己先吃胖了還不見得有效！銷售千萬*人氣品牌BLACKVERSE賦活喚黑系列，透過新上市的「賦活喚黑頭皮前導淨化液」，搭配同系列洗髮精及養髮液完成賦活喚黑3步驟，在家即可輕鬆徹底淨化、調理秀髮，實現豐盈黑髮魅力。

*2021/04/01~2022/02/28 BLACKVERSE系列實際銷售金額超越千萬。

▲BLACKVERSE賦活喚黑系列。（圖／記者黃克翔攝，下同）

美國專利黑科技X專櫃等級成分＝頭皮前導淨化液

為了維持外表年輕、體態健康，平時注重飲食、努力保養的你，可曾注意過頭皮老化的速度比一般肌膚還快？不是只有出現灰白髮才顯老，平時頭皮搔癢、敏弱乾燥、扁塌甚至脆弱易斷、髮絲失去光澤，都是髮肌高速老化的警訊！

▲BLACKVERSE賦活喚黑頭皮前導淨化液，幫助後續清潔及喚黑滋養成分保養更深入。

想維持秀髮健康、不輕易洩露年齡的秘密，頭皮也需要好好保養呵護，才能維持秀髮豐盈更顯凍齡！全新上市的「BLACKVERSE賦活喚黑頭皮前導淨化液」為首支針對喚黑功能推出的頭皮淨化液，延續大受好評的品牌「黑科技」美國專利喚黑胜肽GREYVERSE™成分及黑萃複合配方，小分子胜肽及營養成分，深入滋養頭皮髮絲。再添加經過ECOCERT天然認證專櫃級保濕成分Seascalp™冰河醣蛋白，可溫和代謝老廢角質外，同時維持頭皮油水平衡，幫助後續清潔及喚黑滋養成分保養更深入，經使用者調查滿意度高達97%*。

*34位試用者連續使用4週賦活喚黑前導淨化液於頭皮，感受頭皮淨化之滿意度達97%

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▲BLACKVERSE賦活喚黑頭皮前導淨化液（左）、逆齡胜肽養髮液（右）。

BLACKVERSE賦活喚黑系列3步驟 全面滋養調理秀髮

凍齡肌膚保養需要努力，髮肌保養也得按部就班！BLACKVERSE賦活喚黑系列家族目前共有4品，洗髮前用「頭皮前導淨化液」先淨化、再依據髮質挑選「豐盈養髮洗髮精」或「柔順健髮洗髮精」徹底清潔，最後再用「逆齡胜肽養髮液」滋養調理。全系列以「美國專利喚黑胜肽GREYVERSE™成分」及富含多種維生素、礦物質與多醣的「黑萃複合配方」，透過科研及食補雙管齊下養護，增進頭皮與髮絲健康，養出豐盈黑實力！

賦活喚黑3步驟使用技巧大公開：

Step1淨化：頭皮前導淨化液

每週2~3次於洗髮前乾髮時使用，按摩頭皮搓揉起泡約1~2分鐘後沖淨，溫和代謝老廢角質、啟動喚黑導入能量。

Step2清潔：柔順健髮洗髮精／豐盈養髮洗髮精

取適量洗髮精於手掌搓揉起泡後，抹在頭皮及頭髮上以指腹輕輕按摩，再用清水沖淨。建議油性、髮質稀疏或細軟扁塌髮入手豐盈養髮洗髮精；乾燥、染燙或受損髮質可選用柔順健髮洗髮精。

Step3養護：逆齡胜肽養髮液

洗髮後先擦拭頭皮及頭髮上多餘水分，再將秀髮分6區、按壓3-6下均勻噴灑在頭皮及髮根，再輔以指腹按摩吸收後，不須沖洗直接將頭髮吹乾即完成。

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▲依據髮質挑選洗髮精並搭配搭配頭皮前導淨化液及逆齡胜肽養髮液，輕鬆完成頭皮護理。（左圖／小丹媽咪提供、右圖／記者黃克翔攝）

利用喚黑3步驟完整流程，深度滋養調理，打造健康頭皮及強韌髮絲，經使用者試用後強化髮色滿意度高達95%*，建議至少連續使用三個月更有感，完美實現理想中的活力亮澤秀髮。屈臣氏實體門市獨家販售，好評熱銷優惠中！

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*賦活喚黑淨化液及洗髮精建議務必搭配胜肽養髮液使用。經20位灰白髮適用者連續使用3個月含GREYVERSE™成分胜肽養髮液，自我評估強化髮色滿意度達95%