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你瞭解家人的頭皮問題嗎？「三冠王洗髮精」為全家打造健康髮質

▲▼三冠王洗髮精為全家打造健康髮質。（圖／Shutterstock）

▲依照狀況不同的頭皮問題，給予適合的髮品，才能照顧好全家人的頭皮健康。（圖／取自Shutterstock）

消費中心／綜合報導

與家人同住，生活用品常常都是由爸媽或是喜愛購物、補貨的家庭成員來負責嗎？雖然家人的好意帶來了方便，有時候卻隱藏看不見的「危肌」。由冬季轉換到春季，無論是臉部肌膚或是頭皮都處在不穩定的狀態，尤其早晚溫差大、空汙等容易使頭皮出現乾燥搔癢、出油、頭皮屑等。這時候與家人共用一款洗髮精，可能無法有效解決大家的頭皮問題。網友大推、全球熱銷百萬瓶的MIT洗護品牌森歐黎漾，推出了全家都適用的「三冠王洗髮精」，控油、抗屑、保濕一網打盡，讓頭皮舒適、秀髮柔順！

▲▼美吾華森歐黎漾三冠王洗髮精。（圖／記者周宸亘攝）

▲森歐黎漾熱銷的三冠王洗髮精，網友口碑大推，銷售已破百萬瓶。（圖／記者周宸亘攝，下同）

「森歐黎漾－三冠王洗髮精」　全家各種髮況都有解！

森歐黎漾「三冠王洗髮精」從保濕到控油去屑，針對家人不同的髮質髮況對症下藥，配方選用多種植物萃取、無矽靈、無酒精、弱酸pH值，溫和洗淨不刺激！一般男性易有頭皮出油量大、頭皮屑過多困擾可使用的茶樹控油止癢抗屑洗髮精；若單純只有出油問題，則可使用淨平衡洋甘菊控油洗髮精，控油同時舒緩身心；若是愛美女性常變化造型，髮質容易乾燥受損可使用水漾薔薇潤澤洗髮精等，洗後香氣十足，身心靈都獲得療癒，直接把居家生活升級頂級沙龍，全家都能養出健康秀髮。

▲▼美吾華森歐黎漾三冠王洗髮精。（圖／記者周宸亘攝）

一天不到10元！養出好髮質，幸福又健康

不論是因為居家工作壓力大，或是因為天氣變化造成的皮脂分泌不佳導致髮質出問題，透過各種森歐黎漾洗髮精的溫和清潔配方，都能洗出健康秀髮！像是「淨平衡洋甘菊控油洗髮精」及「水漾薔薇潤澤洗髮精」都添加保養品級胺基酸及高濃度玻尿酸，為髮絲補水潤澤超有感，若偏好木質調森林香氣首選「淨平衡洋甘菊控油洗髮精」，清新舒緩可調理油水平衡並達到放鬆之效；若喜好溫柔花香則推薦「水漾薔薇潤澤洗髮精」三段式釋放薔薇香氣持香補水，髮絲持續閃耀。

▲▼網推家庭幸福秘訣：從「頭」開始安太座。（圖／資料照、 Shutterstock）

▲透過各種森歐黎漾洗髮精的溫和清潔配方，洗出健康秀髮！（圖／左記者周宸亘攝、右Shutterstock）

而男女都可使用的「茶樹止癢抗屑洗髮精」透過衛福部與歐盟認可的雙重抗屑成分及5α Avocuta從根本控油並調理頭皮屑問題，再融合甘草素緩解頭皮搔癢及茶樹精油深層清潔髒污，徹底還原頭皮健康狀態。

重點是一套三件可任意搭配不同季節或頭皮狀況天天使用，算一算一年若入手兩套，平均一天不到10元，CP值超高！還在煩惱要買哪一款洗髮精？小孩子才做選擇，大人當然一口氣全包！

▲▼美吾華森歐黎漾三冠王洗髮精。（圖／記者周宸亘攝）

「梳」緩緊繃情緒　森歐黎漾讓居家生活更紓壓

此外，家中一把好的梳子，不只能梳理打結的頭髮，還能「梳」緩緊繃的情緒！森歐黎漾「原木氣墊按摩梳」，木梳柄材質能減少靜電，透過圓潤按摩梳齒可按摩頭皮，還有紓壓彈力氣墊可按摩頭皮，舒緩頭皮緊繃，讓頭髮愈梳愈柔順亮麗。洗完三冠王洗髮精後，別忘了要搭配「原木氣墊按摩梳」，跟全家人一起擁有健康蓬鬆的秀髮！

全家都適用！森歐黎漾三冠王洗髮精這裡買：https://mwf.one/nMrhy
全台屈臣氏門市、康是美網購eShop也都有販售喔！

▲▼美吾華森歐黎漾三冠王洗髮精。（圖／記者周宸亘攝）

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