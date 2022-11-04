社群5G化　「LG gram好手情報社」探索生活無限可能

▲LG gram筆電社團「好手情報社」打破以往對於3C社群都是討論硬體資訊與維修相關問題，不只交流產品使用心得，甚至分享生活資訊與理財新知，同時舉辦實體論壇活動，讓粉絲與網紅近距離接觸。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者謝婷婷)

記者郭玲綪／採訪報導

資訊爆炸的時代，消費者掌握了主動權，不再是被動接收資訊，只要打開電腦，找美食、弄懂理財，上網一查就能找到；就算是心情不太好，想要來點心靈雞湯，也可以找到許多文章分享生命經驗。

▲網紅七七老大分享自己如何翻轉人生，從中醫師成為知識型網紅的心路歷程。（圖／記者謝婷婷攝，以下同）

社群行銷說是簡單，卻也不容易，消費者不再接受單一片面的商品訊息，商品業者得想出更多的方式讓消費者產生連結以及黏著度。LG gram筆電社團「好手情報社」舉辦實體論壇，邀請網紅七七老大分享自己從中醫師翻轉人生，成為知識型網紅的心路歷程，不少社團粉絲衝著他的知名度來報名，反應熱烈。另外也找來從事廣告業、進而自行創業並經營自媒體的網紅Wawa，把平常開班授課的提案技巧搬到論壇見面會，讓粉絲大讚很過癮。

▲網紅Wawa觀察發現，線上結合線下的行銷活動，能做好顧客關係管理，成為社群經營的新趨勢。

這種線上結合線下的行銷活動，成為現在的新趨勢，網紅Wawa指出，現在做品牌，重點不是這個品牌商品怎麼賣，而是這個品牌跟消費者關係要怎麼去建構，不只是把商品很無情的帶走，更多的應該是有溫度的聚會。透過實體的交流會能夠做到一個不錯的顧客關係管理，這是和過去行銷模式大不相同的。

▲「LG gram筆電好手情報社」每個月邀請不同類型網紅擔任社長和粉絲互動。

針對LG筆電使用者成立的「LG gram筆電好手情報社」，每個月邀請不同類型網紅擔任社長和粉絲互動，像是擅長理財的吳淡如，大方開箱她位在東京的家；職場專家崴爺透過文章分享他的創業人生以及他觀察到的職場求生術。沒有傳統直線式行銷產品的訊息，多了使用者與社團的黏著度，來參加論壇活動的粉絲表示：「不再充斥官方資訊，顯得更生活、交流的深度更深」，「透過網紅分享自身的經驗以及生命故事，有滿滿的正能量」。

另外「LG gram筆電好手情報社」也預告11月份的活動，邀請「LG gram筆電社團好手情報社」社員參加「好・設計 貼紙創意競賽」，設計一張包含好手情報社其中一元素，如：「Hustle、好手」字詞或是相關圖案的貼紙，並描述設計理念後上傳至活動貼文，優勝者將可以獲得 LG gram 2-in-1 輕贏隨型 極致輕薄翻轉觸控筆電，且將會把優勝者的設計製作成貼紙，用於 LG 筆電好手情報社相關宣傳活動。

▲「好・設計 貼紙創意競賽」，活動辦法詳見「LG gram筆電好手情報社」。

網路步入5G時代，社群也在追求5G。good to use、good experience、good information、good explore以及good discussion，LG 「好手情報社」廣邀LG筆電的好手加入，不只分享筆電，更分享生活，在虛擬社群裡探索生活的無限可能。