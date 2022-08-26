影／突然胸悶、冒冷汗　有「5症狀」小心！心絞痛8大QA一次看

實習記者李鎮宇／綜合報導

心臟疾病其實可以提早發現、預防，知名YouTuber「77老大」日前邀請北醫心臟科的徐千彝醫師，共同整理出8項有關「心絞痛」的問題，並為大家一一解答。最後，徐醫師還分享了自己的臨床經驗，提醒大家隨時留意自己的身體變化。

Q1：心絞痛是什麼？

A1：心絞痛是一種症狀，會有心臟胸悶的不適感，類似被石頭壓著的那種壓迫感，主要是因為血流供應和心肌需求的供需不平衡所引起，即所謂「心肌缺氧」。

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Q2：為何會發生心絞痛？

A2：發生心絞痛的原因，可以分為先天遺傳和後天失調，以下7種人屬於後天失調者。

1.抽太多菸者（一天一包就算過量）

2.高血壓患者

3.糖尿病患者（長期血糖控制不佳，易造成冠狀動脈心臟病）

4.高血脂高膽固醇患者（膽固醇太多會囤積在管壁上，造成動脈硬化和狹窄）

5.肥胖者（心臟病高危險族群）

6.有家族病史者（早發性冠狀動脈心臟病史）

7.年長者

Q3：心絞痛的症狀有哪些？

A3：主要症狀有5項，分別是胸悶胸痛（活動、運動、飯後發生的都算）、呼吸困難（胸前壓迫感，像是被石頭壓住的感覺）、冒冷汗（交感神經亢奮後所發生）、噁心想吐以及焦慮不安。

此外，心絞痛還有穩定性與不穩定性之分，前者是活動時症狀加重，但在休息時症狀會得到緩解；後者則是症狀會持續一段時間。如果一個症狀持續20分鐘以上都沒有緩解，建議盡早就醫，以免發生更嚴重的後果。

▲胸悶胸痛、呼吸困難是心絞痛的常見症狀。（示意圖／記者李佳蓉攝）

Q4：心絞痛會有生命危險嗎？

A4：如果發生原因是血管阻塞導致更進一步的心肌阻塞，就有致命的風險。

Q5：心絞痛該做什麼檢查及如何治療？

A5：把握「先診斷再治療」的原則，初步檢查可透過查看心電圖，看出心臟是否有缺氧的情況。如果心電圖正常，便可做後續的檢查，包括心臟的超音波檢查、壓力測試的運動心電圖檢查、核子醫學的壓力掃描等。

至於治療方面，可先進行3D斷層掃描或是侵入式心導管檢查（又稱血管攝影），來查看血管的狹窄程度，如果有70％的管腔狹窄，也就是只剩30％的殘餘面積，就得做心導管手術，像是「氣球擴張」、「放入支架」。如果是30％－50％管腔狹窄的患者則只要靠「藥物控制」，這樣就能降低急性血栓發生的風險。

Q6：傳統、新機轉藥物的差異在哪？

A6：醫界將抗心臟病藥物統稱為抗狹心症用藥，主要分成傳統藥物與新轉機藥物。傳統藥物能降低心肌需求，將血壓、心跳放低放慢，讓心臟需求降低，使血流供應和心肌需求回到平衡，但容易產生副作用，例如頭痛、心悸等等。

相較於傳統用藥，新機轉藥物是種離子通道的抑制劑，不太會造成掉血壓和降低心跳的狀況，它也有抗心律不整、抗心臟衰竭以及調理血糖的作用。

Q7：手術後需持續用藥嗎？

A7：即便做了血管再通治療，依舊有3到4成的患者無法完全緩解症狀，因此「藥物控制」對於日後的改善相當重要。

▲如果患者在治療後症狀仍未緩解，就必須服藥控制。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

Q8：如何預防心絞痛？

A8：預防心絞痛的方式有很多種，以下舉6種方法。

1.減肥：養成運動的習慣很重要。

2.注意血壓變化：定期量血壓，注意血壓的變化。

3.控制血糖、膽固醇以及三高：如果控制好的話，發生心絞痛的風險會大幅降低。

4.飲食控制：少鹽、少油、少油炸，多吃蘇菜水果，多喝水。

5.戒菸：不僅能預防心絞痛，還可以防止勃起功能障礙。

6.該吃藥的人不要抗拒藥物：可以服用一些保養藥物，如果是已患病的人，不要排斥藥物控制。

最後徐醫師分享了自己的臨床經驗，例如之前遇過的一類病患，他們在做了心電檢查後，被發現有心肌缺氧的症狀，但照了心導管後卻沒有大條血管阻塞的問題，原因是他們的微血管發生病變，所以大條的血管才沒發現問題；還有碰到服用傳統藥物後不適的患者，因為他們原先就有較嚴重的心臟問題，所以不斷地出現症狀，需服用新機轉藥物才可獲得改善。

●影片已獲「77老大」授權引用