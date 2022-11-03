宜蘭縣議員參選人魯秀傑涉組織犯罪　檢方聲押

▲宜蘭市議員魯秀傑3日下午遭刑事局幹員移送地檢署。（圖／記者張君豪攝）



中央社

無黨籍宜蘭縣議員參選人魯秀傑涉嫌違反刑法與組織犯罪防制條例等案，近日經檢警逮捕偵辦後，今晚由檢方向法院聲請羈押。

宜蘭縣選舉委員會表示，魯秀傑登記時，符合選罷法資格，現階段案件尚未到法院判決確定階段，因此參選資格依法不受影響。

宜蘭警方配合刑事警察局發動搜索，昨天下午將包含魯秀傑在內共12人，依涉嫌違反組織犯罪防制條例等案拘提到案，起出改造槍械與子彈等後，今天下午將主嫌魯秀傑等送抵台灣宜蘭地方檢察署擴大偵辦。

▲無黨籍宜蘭市縣議員候選人魯秀傑。（圖／記者游芳男翻攝）



檢方表示，魯男於今年年初邀請胡姓被害人以新台幣2000萬元投資宜蘭頭城烏石港餐廳未成，竟向被害人要求支付2000萬元作為礁溪某飯店的修繕工程及買車費用，被害人拒絕後，魯男等涉嫌以言語恐嚇並持棍棒、槍枝，向被害人施壓索取財物。

此外，同案中，黃姓男子等5人涉嫌於今年1月間，要求王姓被害人以20萬元買下1輛中古車；因被害人沒錢，黃男等就以木棍、刀械毆打被害人，並以言語恐嚇，強迫被害人簽下2張面額50萬元本票，雖被害人之後被迫向友人借支2萬元交付，但黃男等5人仍把被害人押到山區，強逼被害人進入鐵籠持續毆打，並持開山刀威脅，所幸被害人趁機以瑞士刀撬開鐵籠鎖頭，逃離現場。

檢方表示，魯男等5人涉嫌持有改造手槍、毒品、恐嚇取財、擄人勒贖、傷害及組織犯罪等罪，犯罪嫌疑重大且有羈押的理由及必要，向法院聲請羈押，其餘7人分別交保或責付。