　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭縣議員參選人魯秀傑涉組織犯罪　檢方聲押

▲宜蘭市議員魯秀傑3日下午遭刑事局幹員移送地檢署。（圖／記者張君豪攝）

▲宜蘭市議員魯秀傑3日下午遭刑事局幹員移送地檢署。（圖／記者張君豪攝）

中央社

無黨籍宜蘭縣議員參選人魯秀傑涉嫌違反刑法與組織犯罪防制條例等案，近日經檢警逮捕偵辦後，今晚由檢方向法院聲請羈押。

宜蘭縣選舉委員會表示，魯秀傑登記時，符合選罷法資格，現階段案件尚未到法院判決確定階段，因此參選資格依法不受影響。

宜蘭警方配合刑事警察局發動搜索，昨天下午將包含魯秀傑在內共12人，依涉嫌違反組織犯罪防制條例等案拘提到案，起出改造槍械與子彈等後，今天下午將主嫌魯秀傑等送抵台灣宜蘭地方檢察署擴大偵辦。

▲▼無黨籍宜蘭市縣議員候選人魯秀傑，列治平對象，掃黑被捕。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲無黨籍宜蘭市縣議員候選人魯秀傑。（圖／記者游芳男翻攝）

檢方表示，魯男於今年年初邀請胡姓被害人以新台幣2000萬元投資宜蘭頭城烏石港餐廳未成，竟向被害人要求支付2000萬元作為礁溪某飯店的修繕工程及買車費用，被害人拒絕後，魯男等涉嫌以言語恐嚇並持棍棒、槍枝，向被害人施壓索取財物。

此外，同案中，黃姓男子等5人涉嫌於今年1月間，要求王姓被害人以20萬元買下1輛中古車；因被害人沒錢，黃男等就以木棍、刀械毆打被害人，並以言語恐嚇，強迫被害人簽下2張面額50萬元本票，雖被害人之後被迫向友人借支2萬元交付，但黃男等5人仍把被害人押到山區，強逼被害人進入鐵籠持續毆打，並持開山刀威脅，所幸被害人趁機以瑞士刀撬開鐵籠鎖頭，逃離現場。

檢方表示，魯男等5人涉嫌持有改造手槍、毒品、恐嚇取財、擄人勒贖、傷害及組織犯罪等罪，犯罪嫌疑重大且有羈押的理由及必要，向法院聲請羈押，其餘7人分別交保或責付。

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
經典賽票價3200太貴？　悍創緊急發聲明
快訊／詐騙集團中壢據點「囚禁凌虐32人」　警破門攻堅
旅展優惠搶先看！日本環球門票買1送1　免費抽日本、美國機票

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐　上銬電擊一個月　每天共食一碗泡麵

宜蘭縣議員參選人魯秀傑涉組織犯罪　檢方聲押

快訊／詐騙集團中壢據點「囚禁凌虐32人」　警破門攻堅

世界球后戴資穎拍反賄選影片　檢察總長邢泰釗親赴高雄戴家感謝

快訊／藝人陳仙梅國道遭追撞　臉書貼文「沒耽誤通告！」

屏東地檢署舉辦選舉查察分區座談會　林錦村+邢泰釗親臨

雲林查獲首起「選舉賭盤」！組頭開鄉長局對賭　檢諭令10萬交保

國2小貨車失控追撞大貨車釀1傷　下班尖峰車流回堵5公里

快訊／淡水事故騎士倒公車前　頭部重創無意識送醫搶救中

快訊／下班注意！國道2號2輛貨車追撞　車流回堵5公里「紫爆」

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

西門町當街捅殺！和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

遭垂空中電線驚悚勒頸　女騎士凌空飛起重摔地

孟耿如「舊屋翻新」超美新家送爸媽　90歲奶奶收大禮暖抱：小寶貝～

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐　上銬電擊一個月　每天共食一碗泡麵

宜蘭縣議員參選人魯秀傑涉組織犯罪　檢方聲押

快訊／詐騙集團中壢據點「囚禁凌虐32人」　警破門攻堅

世界球后戴資穎拍反賄選影片　檢察總長邢泰釗親赴高雄戴家感謝

快訊／藝人陳仙梅國道遭追撞　臉書貼文「沒耽誤通告！」

屏東地檢署舉辦選舉查察分區座談會　林錦村+邢泰釗親臨

雲林查獲首起「選舉賭盤」！組頭開鄉長局對賭　檢諭令10萬交保

國2小貨車失控追撞大貨車釀1傷　下班尖峰車流回堵5公里

快訊／淡水事故騎士倒公車前　頭部重創無意識送醫搶救中

快訊／下班注意！國道2號2輛貨車追撞　車流回堵5公里「紫爆」

運動精英獎入圍名單出爐　周天成、楊勇緯等人角逐最佳男運動員

鴻海與沙烏地阿拉伯宣布聯手　成立沙國首電動車品牌CEER

76歲資深女星「牽手小40歲男友」放閃！　情侶裝約會畫面曝光

強化戰場抗壓　入伍生手榴彈實彈投擲直喊緊張

MVP字母哥變送鞋哥？　硬脫伊巴卡贊助鞋逼穿個人簽名戰靴

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！　老婆「分手妹」深夜聲明斷開7年情

消防小隊長腦幹出血陷昏迷　賈永婕捐16萬喊話：他家中還有3孩子

神犬法鬥秀花式滑板技能　360度轉體、下樓梯難不倒

相關新聞

姚正玉：國民黨台南溪北3席1個也不能少

姚正玉：國民黨台南溪北3席1個也不能少

民進黨在台南執政30年，第一選區登記第6號市議員候選人姚正玉表示，民進黨一黨專政絕對腐化的結果，不但台南發展落後其他五都，大溪北也還在持續邊緣化，鄉親望治心切，國民黨第一選區提名2位資深議員，再加上徵召姚正玉角逐婦女保障名額，她呼籲鄉親全力催票，力保國民黨3席全上。

柯志恩獲在地鄉親大力支持

柯志恩獲在地鄉親大力支持

扎根高中生！蔣萬安承諾定期跟學生會座談

扎根高中生！蔣萬安承諾定期跟學生會座談

柯志恩用「抹布洗臉」...臉全黑！痛批高雄空污　遭狠酸

柯志恩用「抹布洗臉」...臉全黑！痛批高雄空污　遭狠酸

世界球后戴資穎拍反賄選影片

世界球后戴資穎拍反賄選影片

關鍵字：

魯秀傑2022九合一大選2022宜蘭縣

讀者迴響

最夯影音

更多
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他
桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面